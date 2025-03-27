谷婭溦新歌MV清晨穿薄紗坐快艇凍到「打冷震」 (22:33)

谷婭溦人性四部曲「真、假、善、惡」去到最終章「惡」，這次一共推出兩首作品，包括《人之初》（普通話版本）和《性本善》（廣東話版本）。

《性本善》歌曲講述就算再惡的人，從一出生都是一張白紙，如果可以，沒有人願意做壞事，回歸本身走出屬於自己的光明之路。谷婭溦表示：「今次用咗反思維的方式去帶出咩係人性的『惡』，唔係集中講述人有幾惡，而係帶出惡嘅開頭其實都是善。每個人一出世，都懷着一顆善良的心，係一張乾淨的白紙。只係成長嘅過程中，被環境所影響，蒙蔽了善念。」

新歌由谷婭溦作曲，在錄音過程中，她忍不住流淚幾次，每唱一次都勾起自己的人生經歷，而且這首歌的旋律也經過幾番修改，谷婭溦在過程當中經過幾番思量，才落實現在版本的曲。在構思MV拍攝初期，谷婭溦已有一個想法，希望呈現到浩瀚遼闊的畫面，自己置身其中，其實力量有限而且渺小，儘管如此，要時刻提醒自己保持性本善的初心。所以這次MV拍攝在凌晨4時開始妝髮準備，早上7時上快艇前往東龍洲。她坦言：「導演叫roll機，其實我都唔知自己做緊乜嘢，因為實在太眼瞓，總之盡力畀足表情，我同導演講，最緊要影得我靚。」歷時10小時拍攝，谷婭溦穿黑色薄紗裙營造飄逸效果，清晨時分凍到「打冷震」，薄紗底下貼了超過10個暖包，她在鏡頭下仍然面不改容，表現專業。不過經此一役後，她大呻短期內都避免拍外景MV，實在太挑戰人體極限。

（即時娛樂）