「末日博士」羅拔唐尼介紹《復仇者聯盟5》龐大演員陣容 (00:29)

片段中以每張椅子印有的名字來代表《復仇者聯盟5》的參演名單。（大會提供）

香港時間昨日凌晨Marvel電影突然發布片段，宣布《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）的27名演員陣容，片段中以印有演員名字的椅子來公布參演名單，包括「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「隱形女俠」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、「新黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「哨兵」路易斯布文（Lewis Pullman）、「牌王」卓靈達譚（Channing Tatum）、「神奇先生」佩特羅帕斯卡 （Pedro Pascal）等，最後由「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr）親自現身。據報最大驚喜是部分《變種特攻》演員回歸，像「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）等。不過亦有粉絲留意到「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）等未納入演出名單之上，因而表示失望。

曾執導4部賣座Marvel電影包括《復仇者聯盟3：無限之戰》、《復仇者聯盟4：終局之戰》的羅素兄弟（Anthony and Joseph Russo），將執導《復仇者聯盟5》及《復仇者聯盟6》（Avengers: Secret Wars）。外界猜測這演出陣容將會是首度讓「變種特攻」與「復仇者聯盟」結盟或對決的重要契機，《復仇者聯盟5》將於2026年5月全球上映，第6集則會於2027年5月登場。

（即時娛樂）