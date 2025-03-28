車婉婉變身追星族 運動場外隔住鐵絲網支持偶像出賽 (12:59)

車婉婉與澳籍老公Jonathan的兒子BBQ已8歲大，近日參加學校運動會。由於家長未能參與或出席運動會，婉婉於是化身「追星族」，站在運動場鐵絲網外，遠距離觀看兒子的比賽過程。

她昨天在社交平台分享其「追星」的心路歷程︰「是日節目... 追星﹗今日學校Sports Day，Q氏一早起床，BBQ先生吃過豐富早餐，興奮的到達運動場。而我... 為咗支持BBQ先生同埋其他同學仔，亦都晨早去到運動場外面，找到有利位置，爬上個鐵絲網上面，終於喺啲竹樹中間搵到個『偶像』，巧開心咁為佢加油﹗我哋... 追星MaMa一族，只係可以喺個網出面遠看，似唔似睇緊熊貓？中間有個break，去咗做少少Gym，拉下筋，再行番去運動場歸位，欣賞2年班4x60m 接力賽。」

「運動會在大家的努力、汗水、歡呼聲、加油聲、掌聲下完滿結束，好朋友成績好，拿到獎牌，BBQ先生十分開心，至於自己無獎牌，無疑係有少少失落，覺得可以做得好啲... 但係唔緊要啦！下次再努力啲！我哋去飲茶慶祝一下，所有事情都可以用叉燒包解決嘅。多謝天父爸爸給我們很好的天氣﹗恭喜所有得獎同學仔，多謝各位老師們照顧和安排，大家都玩得好開心，出年再見。」婉婉最後自封「BBQ應援團」成員，笑言未試過追星。

（即時娛樂）