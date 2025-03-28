中年好聲音3｜海兒大膽叫肥媽示範邪氣眼神 (17:25)

TVB節目《中年好聲音3》將開展「中1、2生助力賽」，14位參賽者爭取躋身12強。助力賽分上、下半場進行，首7位參賽者將由中1生助力，其餘7位參賽者則由中2生助力，最高分的4位參賽者安全晉級，最低分的3位參賽者跌入「中年危機區」，評審們將從6位「中年危機區」參賽者中淘汰2人。周日（30日）播出的新一集《中年3》進行上半場競賽，阮慧珊、王鄭浚仁、劉曉昆、占士丁丁、黃博、張與辰和李金凱，分別伙拍《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒演唱。

黃博與羅啟豪合唱《囚鳥》驚艷一眾評審，嘉賓評審關心妍說︰「我個心仲未跳完！黃博有個天籟之音，我一路打冷震，一路心跳加速，好好聽，真係冇得彈。」海兒評為最完美的和音演出︰「有層次，好和諧，兩個都係amazing。」張佳添則以美點雙輝形容兩人演出，直言聽10次、20次也不覺累。他說︰「『中1靚聲王』夾『中3靚聲王』，我耳仔忙到，享受邊把聲好呢？想聽多啲你哋一齊合唱，冇得頂！」

劉曉昆與龍婷合唱《得不到的愛情》，劉曉昆身穿單肩連身短裙，狂扭腰展示嫵媚一面；龍婷則反串穿男裝上陣。評審們對她們的演出好壞參半，張佳添說︰「呢個係騷味嘅曉昆，未見過。龍婷變小龍哥，犧牲自己女人味，等曉昆完全發揮到另一面，整體上係成功，我差啲掛住睇唔記得聽！」肥媽認為劉曉昆欠缺性感︰「太多笑容，feel唔到個sexy感覺。你咁樣，除咗張佳添覺得你sexy，都冇乜邊個會覺得你sexy，眼神要邪一啲。」海兒聞言，大膽叫肥媽示範「邪的眼神」。

（即時娛樂）