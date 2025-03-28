陳國邦與周秀娜拍激情戲心都震 蘇家樂狂NG被杜琪峯鬧 (19:06)

陳國邦、周秀娜、蘇家樂、何啟華（Dee）及林愷鈴，昨晚（27日）出席杜琪峯（杜Sir）監製的ViuTV新劇《三命》首映禮。陳國邦在劇中演繹3個平行時空人生，他透露演出前做足準備，先花時間了解杜琪峯的想法，感覺如認識了一位新朋友，有助了解劇本。陳國邦稱首次與杜琪峯合作，過程愉快。他透露劇中的補拍鏡頭均是由杜琪峯親自操刀︰「補拍未必是演員或導演問題。我和周秀娜只需補拍一個鏡頭，好彩，證明我們的能力可以。」

談到與周秀娜在劇中的車廂激情戲，陳國邦說︰「那場車震戲，拍到我心都震，因為來得突然，衝破情感障礙，又像煙花很快消失，加上當時下雨，在擠迫的車廂內拍攝，很熱血。」周秀娜笑言︰「拍攝時，那輛車沒有震，是車外的工作人員在震。」首次跟杜琪峯合作，周秀娜既開心又緊張︰「我這次演兩個平行時空人生，跟以前分飾兩角很不同，那次有很多動作戲，今次沒拍得那麼辛苦。」

蘇家樂在劇中飾演年輕版主角，演3個平行時空人生。他自爆拍攝時混淆了時空，因多次NG被杜琪峯鬧。蘇家樂說︰「杜Sir罵我時夾雜粗口？語氣重一點的樣子。其實他罵我，我不打緊，最重要是他說我做不到，所以有壓力。」林愷鈴從未被杜琪峯訓話，但她認為能被對方罵是福氣。林愷鈴說︰「我其實有很多NG。與蘇家樂拍親熱戲時一Take過，我很驚訝，不敢相信。」

（即時娛樂）