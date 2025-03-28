羅志祥公開媽媽患阿茲海默症 心願：她健康開心活著就好 (22:28)

台灣藝人羅志祥（小豬）與母親感情一向親密，今日日他在社交平台透露母親近年患上阿茲海默症，他表示現在唯一的心願，是希望媽媽身體健康、開開心心地活就好。

他上載與媽媽拖手走在街上的背面照，寫道：「本來 我沒有打算想讓大家知道這件事，但這兩三年來，慢慢開始聽到有些朋友跟我媽媽相處後，都會 說你媽媽看起來很正常啊，只是 聊著聊著總覺得哪裡怪怪的 卻又說不上來。今天 我想親自告訴大家答案，是的 我媽媽是阿茲海默症患者，如果你跟我媽聊上五分鐘，你會發現她可以一而再 再而三 重複同樣的話題，問你一樣的問題

而隔天如果你剛好又遇見她，也許你會驚訝地發現，她的腦海裡 像被按下了重新開始鍵，因為對她來說 每一天都是全新的開始，沒有煩惱 沒有過去，所有的人 事 物都是全新的 第一次認識的存在。

不過 也有時候我們帶她去從沒去過的地方，她卻會開心地說 這裡我以前來過耶，甚至還會分享當時發生的事，我聽著 靜靜地陪她，陪著她走完腦海裡那一幅幅她以為的畫面。夏威夷 是我們全家三人最後一次一起旅行的地方，這裡的回憶 能讓媽媽稍微激動 有點感覺，但我很希望 這段回憶能在她腦海裡留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去，所以 我們又回來了。」

他終於說出媽媽的情況鬆一口氣：「呼……我終於說出口了，以後 也不用再亂掰理由替媽媽解釋了，更不用每次要帶朋友見她之前，先低聲說 不好意思 如果等等聊天或相處時，你覺得哪裡怪怪的 請不要介意，因為我媽媽是阿茲海默症患者。謝謝你們願意看到這裡，如果下次有機會遇見我媽媽，請你們一樣熱情地跟她打聲招呼 陪她聊聊天，她一定會很開心。但如果有什麼情況下

她不小心給你們帶來困擾，對不起 也請多多包涵 因為她真的不是故意的。現在 我唯一的心願，就是希望媽媽身體健康 開開心心地活著就好。至於記憶 回憶，就不用擔心了，全都交給我 我來幫她記著。」

（即時娛樂）