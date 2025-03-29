羅家英被爆私下愛做兩件事 公開與阿姐到茶室慶祝結婚周年原因 (15:02)

羅家英、馮盈盈、關楓馨主持的TVB節目《飲茶》昨晚（28日）播出第5集，家英哥在陸羽茶室向關楓馨憶述童年時與父親在茶室度過的開心時光，他說︰「1950年我由廣州嚟咗香港，咁我老竇就帶我嚟飲茶喇。」陸羽茶室滿載了家英哥與最愛摯親的重要回憶，他不止一次在這個別具意義的地方與太太汪明荃（阿姐）慶祝結婚周年，還在同一地方向阿姐補送婚戒。家英哥說︰「我記得先嗰兩年，我哋啱啱就係結婚12周年，咁就喺度食餐飯咁樣。因為嗰時我隻戒指唔見咗，咁就喺14周年買番隻戒指送畀佢啦！」

關楓馨在節目中經常稱呼家英哥做「爺爺」，原來關楓馨父親關禮傑曾在劇集《怒劍嘯狂沙》飾演家英哥兒子，兩人當時私交甚篤，還在工餘時一起踢足球，關楓馨亦因此認識了家英哥。關楓馨接受TVB.COM訪問時透露與家英哥已10年沒見，這次因拍攝節目重逢特別開心。她說︰「能夠喺自己有份主持嘅節目同家英哥合作，真係好難得、好開心，因為家英哥嘅搞笑角色太深入民心，同佢合作算係實現咗人生目標！佢真係當我孫女咁惜，我都真係當佢爺爺，大家真係會互相關心。新年嗰時，我同盈盈都有去佢同阿姐度拜年。」

關楓馨笑言最愛聽家英哥講故事：「去到唔同嘅地方，家英哥都有好多好好聽嘅故事話畀我聽，好似以前佢哋做完大戲會去邊去邊，或者以前尖沙嘴唔係咁。家英哥又好鍾意影相，佢好sweet，會叫我哋企喺度幫我哋影相同打卡，所有交流都好窩心，大家好有一家人嘅感覺。」

（即時娛樂）