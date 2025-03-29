「姐姐剋星」孫慧雪為聘外傭苦惱 簡淑兒指男友裏外不一 (17:13)

孫慧雪昨晚（28日）與簡淑兒、敖嘉年及陳淽菁等，出席HOY TV節目《他鄉的煮人》首映活動。孫慧雪被指離開無綫後愈來愈富貴，早前以一身貴婦打扮現身馬場拉頭馬，她澄清馬主是其老爺︰「很多人問我為何不給他們貼士，連爸爸也這樣說。標題說我贏了幾百萬，大家不停問我為何不請食飯。」孫慧雪自封「姐姐剋星」，過往曾遇過不少外傭問題，繼有外傭走佬失蹤、有外傭稱要嫁有錢人而辭職後，原本聘請了的新外傭又臨時甩底。她說︰「很多人想幫我打破宿命，介紹不同中介公司，但也打破不到，我曾想自己開一間外傭公司。」

重投飛機師行業的麥大力早前升任為廣體飛機的正機長，簡淑兒表示已獲不少朋友恭喜︰「不過，恭喜我沒用，因我和男友財政獨立。結婚？我們雖曾討論結婚問題，他未求婚。」簡淑兒對麥大力信心十足，稱男友樣子花弗，但其人生其實只有工作和飛機。她說︰「不知道他喜歡我什麼。很多人問可擔心男人出去玩，但他很乖，少外出。他有對我說飛機，我也聽不明。如果他和其他女性談這個話題，應該沒人和他聊天。」簡淑兒強調目前仍有工作，沒當實習少奶，將來結婚後會繼續工作。

七仙羽今年2月曾預料緬甸會發生地震，又說今年一定會發生火災，結果緬甸大地震、韓國發生大火災。她說︰「我只想大家避免災難，希望大家暫時不要到日本或台灣。如果一定要去，告訴我全名，我以免費幫你念經求平安。」

（即時娛樂）