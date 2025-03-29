姜濤撩小妹妹慘食檸檬 回應歌迷安排無人機慶生被指抄襲 (18:11)

姜濤連續3年參與《兒童愛心馬拉松》活動，今晨（29日）與林海峰、葛民輝等，跟參加者一同熱身。姜濤在熱身時主動撩身邊的小妹妹，惟小妹妹表現冷淡，「食檸檬」的姜濤忍不住笑起來。他又分享曾在連鎖快餐店返通宵兼職的往事︰「當時成績不好，老師說可以在快餐店教我數學。」完成起步禮後，姜濤說︰「很想落場跑，希望明年有機會，但要看右腳膝頭狀况，我有時仍覺得有點痛，時好時壞，即使今日天氣好，也有少許風濕。看醫生也沒用，沒解決方法，只能自己take care，痛時就少郁動。」談到早前擔任韓國天團Super Junior成員圭賢的演唱會嘉賓，姜濤透露在韓國拍綜藝節目時開始學韓文︰「我用了一些方法來拼音，希望有多些機會和不同國家的人交流。我跟誰合作都會感到榮幸，每位前輩也有值得學習的地方。」

下月30日是姜濤的26歲生日，他笑言不能再被稱為「哥哥」，大家要改口叫他做「叔叔」。後援會今年安排無人機及海上煙火表演慶祝，姜濤說︰「很多謝粉絲為我做那麼多，只要大家開心就可以了﹗我愈來愈覺得，我的生日變了不是我的生日，而是一個讓大家開心的節日。生日那天，就按照『傳統』讓粉絲在銅鑼灣開心。我也可能會推出新作品，每年生日也推出新歌，今年想以作品呈現我對生日的想法。希望能趕及完成新歌，保持這個傳統。」對於神徒（盧瀚霆粉絲）斥姜糖（姜濤粉絲）抄襲為偶像慶生的方法，姜濤認為沒有抄不抄襲的問題，相信只是少數歌迷的爭論。他說︰「相信兩邊粉絲也不會太關心誰抄襲誰，希望大家抱持輕鬆心態。粉絲都是想開心支持偶像，不會說要以什麼形式。」

談到打入《CHILL CLUB頒獎禮》的男歌手獎、跳唱歌曲獎及流行歌曲獎5強，姜濤被問到對哪個獎較有信心時說︰「結果如何，我都會很開心。有獎當然開心，沒有獎也不代表白費了付出的努力。獎項是一個認同，但不代表一切。很大機會獲得現場觀眾投票的『人人樂壇年度歌手大獎』？隨緣﹗每個頒獎禮的機獎制也不同，大家做好自己的作品就可以。」

（即時娛樂）