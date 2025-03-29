農夫西九開騷 漆黑中悼念方大同 自爆曾被DJ嫌老土 (19:45)

農夫昨晚在西九文化區戲曲中心大劇院舉行首場《農夫20首歌的21堂課補課演唱會》時，表示今年曾入紙紅館，但因檔期問題遭拒絕。他們笑言自己是史上最快公布紅館騷，但又最快公布取消的歌手。（大會提供）

農夫昨晚（28日）於西九文化區戲曲中心大劇院舉行首場《農夫20首歌的21堂課補課演唱會》，成員陸永、C君一出場就詳述「補課原因」，稱不外乎成績差、上堂學不到知識，又說之前有「學生」坐得太後，所以這次買$680票的朋友下次要再補課！這次演唱會沒有歌單，全晚唱的歌曲都是由農夫抽籤加上現場觀眾投票決定。第一位現場觀眾選了《寂寞是最無敵》，第二位觀眾選了《狼狗羊》，農夫表示：「我哋簽過好多間主流唱片公司、做一啲主流情歌，但歌迷又話要做番農夫風格嘅經典歌。之後有DJ話，你哋仲Rap？咁老土！不如做一啲周杰倫風格嘅rap歌啦，所以我哋就做咗呢首《狼狗羊》。」

《Rap Along Song 》靈感來自於方大同的一首歌曲《Singalongsong》，農夫着工作人員關掉全場的燈，在黑暗中感觸地表示：「我哋同大同係好好朋友，可能未必好多人知。我哋曾經係佢演唱會嘉賓或主持人，佢係最懂得欣賞農夫幽默嘅人。佢好喜歡我哋嘅音樂，佢係一個冇任何仇人嘅人，冇一個人會唔喜歡佢。我哋開騷之前有聯絡佢，叫佢不如唔好嚟睇騷，嚟做我哋個騷... 人生無常。我哋收到好多關心嘅訊息，不過其實最應該關心嘅係大同嘅家人同樂迷，大同嘅歌畀咗大家好多陪伴。」

演唱會尾聲，農夫伙拍DJ Tommy及樂隊用最強勁的力量去呈現一首43分鐘的串燒歌medley，裏面包含了農夫14首歌曲，觀眾high爆站起來一起投入農夫的音樂世界。最後，農夫表示今年曾入紙紅館，但因檔期問題遭拒絕，笑言自己是史上最快公布舉行紅館騷，但又最快公布取消的歌手。他們不排除之後會舉辦棟篤笑演出，希望到時各位粉絲會繼續支持！

（即時娛樂）