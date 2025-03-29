張學友高雄演唱會自認近年身體變差 會加油繼續唱下去 (21:26)

63歲「歌神」張學友近年舉行《張學友60＋巡迴演唱會》，期間曾4度因身體不適取消演出，健康狀受關注。他一連3場高雄站演唱會昨晚開鑼，他站在高台出場獻唱《留住這時光》，之後再唱《Ooh La La 》、《馬路英雄》及《情不禁》3首快歌，現場觀眾氣氛高漲。他連續唱12首歌後跟觀眾打招呼說：「上次來到高雄應該是2019年了，中間的6年經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了。」他有感本想以最佳狀態和大家見面，但之前病了，導致唱《等你等到我心痛 》時，口哨聲吹不出來，他說：「我已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲，我開始懷疑自己可能還沒完全好。」觀眾報以熱烈掌聲及歡呼聲支持。

張學友全晚落力獻唱，他提到「60＋」，笑跟觀眾說：「我也是第一次60＋，不要緊張，很快輪到你的！我是非常戰戰兢兢來過60＋的生活，每個人的60＋都不是一樣的，有些人選擇釣魚，有些人選擇一直打麻將也是沒問題的。我喜歡唱歌，難道不可以嗎？何我還可以。」他邊說邊做出招牌一字馬，觀眾尖叫不停。他又感性表示：「我會一直做下去，希望大家不要嫌棄，我老是老了，可是我還是很努力地去保持自己，我會加油的。我回去要把身體搞好一點，把口哨再吹好一點，希望開70＋演唱會的時侯，我兩樣都可以做得更好，如果可以，我們70＋再見一次。」全場觀眾歡呼聲震耳欲聾。

（即時娛樂）