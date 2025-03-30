黃碧蓮效力無綫10年離巢 曾演《愛‧回家》被封Mini香香 (13:35)

曾主持兒童節目《Think Big天地》、在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演刁蠻女Dion的34歲前落選港姐黃碧蓮（Linna），前天（28日）於社交平台甫片宣布離巢，與無綫（TVB）結束10年賓主關係。她表示10年前一個人來到香港發展，在娛樂事業裏工作及成長，10年來的經歷對其人生起了非常重要的作用。黃碧蓮感謝在這裏遇過的每一個人︰「他們鼓勵我，給我機會，幫助我，支持我，讓我學到很多在其他地方學不到的東西。感謝所有忍受我的愚蠢、幫助我學習中文、和我一起在艱苦工作室內日夜努力拍攝的伙伴。我永遠不會忘記清晨坐在化妝椅上的聊天、服裝師溫柔地責備我忘了帶內衣、在酷熱及嚴寒晚上的宵夜、我們的歡笑、我們一同流下的淚水，以及我遇到的每一個演員和工作人​​員...... 你們都讓我的經歷如此特別。致我的家人和朋友，感謝你們這麼多年的支持，這對我來說意義非凡。」

黃碧蓮在溫哥華出生和長大，於英屬哥倫比亞大學心理學系（兒童心理學）畢業。2012年，她參加《溫哥華華裔小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」，其後來港參加《2014年度香港小姐競選》，雖未獲得任何獎項，但獲邀簽約成TVB藝人。黃碧蓮在TVB的10年來曾主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big大明星》及《Think Big遊學團》，亦曾拍攝劇集，如《隱形戰隊》、《羅密歐與祝英台》、《新四十二章》、《星空下的仁醫》、《踩過界》等。2020年，她在《愛‧回家之開心速遞》飾演刁蠻女Dion，被媒體封為「Mini香香」。

（即時娛樂）