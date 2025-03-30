陶大宇拆解3大網絡經典 因羨慕五虎極速換車而渴望登台 (15:05)

陶大宇將現身今晚播出的新一集《友乜唔講得》，透露「掩額頭」動作的起源是因為當年在劇集《心花放》的角色平平無奇，於是自創小動作突出角色。（TVB提供 / 明報製圖）

阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的TVB節目《友乜唔講得》今晚（30日）播出第8集，請來陶大宇現身。已15年沒演無綫劇集的大宇近年依然是網絡人氣指標，除了經典「掩額頭」動作及「車匙（Jessie）」另類發音一直廣傳，其「獨特歌喉」亦隨着《倒轉地球》而熱議至今。

大宇將在節目中逐一拆解創下的「網絡經典」，他透露「掩額頭」動作的起源是因為當年在劇集《心花放》的角色平平無奇，於是自創小動作突出角色。他說：「呢個我係刻意擺上去，等於賭神一偷雞就摸戒指一樣，又或者發哥以前嘅『係咁先』。因為劇入面個角色冇嘢做㗎，做啲嘢好濕碎，冇乜戲好演、冇性格，我就心諗不如加啲小動作，將我嘅喜怒哀樂都擺喺呢個動作度。」大宇即場示範了「掩額頭」各種「情緒演繹」，當中包括「短速版」及「延長版」，十分搞笑。他表示最難忘有一名網民將他在劇集第1集至30集的掩額頭動作全數逐一cap下，令他嘆為觀止。

大宇的演戲設計靈感來自發哥原來亦有原因，他表示當年上堂的教材不是周潤發就是鄭裕玲：「嗰時啲教材全部係發哥、Do姐，《上海灘》、《網中人》咁，所以嗰時洗晒腦，個個同學都以為自己係鄭裕玲同周潤發。我當時好羨慕被力捧嘅無綫五虎，連『登台最掙錢』嘅覺悟都係源自五虎。其實唱歌係為咗搵食，嗰時好興登台，見到五虎登完台就換車好羨慕，所以做藝人一定要袋住幾首歌，將來有機會時就有得用。」

談到大宇歌喉備受爭議，梅小惠幫口說：「佢每場騷都好認真去唱，佢係小事大做，大事更加落力嘅人。」大宇同意：「其實我係賣力嘅，第一我收緊錢，我做事要對得住自己，就算下面點笑我、點挖苦我，甚至乎鍾意我都好，我都係要咁做㗎啦，你收得人錢又要hea住做，呢個唔係我。」談到唱歌，江欣燕分享了一段因被噓匿入後台痛哭的往事︰「嗰時新秀出嚟做騷，我因為隱形眼鏡乾係咁眨眼，人哋以為我姣婆呀！我就谷住泡淚入後台，好彩撞到學友，佢話：『姑娘仔，唔好喊啦，唔噓唔大㗎』。」

（即時娛樂）