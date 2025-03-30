《破‧地獄》加長版4‧4上映 岑珈其首度亮相電影心情興奮 (20:00)

電影《破‧地獄》加長版有多達12分鐘的從未曝光片段，岑珈其亦首次在戲中亮相，他日前與團隊入場觀看加長版。（大會提供 / 明報製圖）

黃子華、許冠文及衛詩雅主演的電影《破‧地獄》加長版即將於4月4日上映，內有多達12分鐘的從未曝光片段。英皇電影宣布加長版正場票價一律為港幣80元（個別戲院除外，詳情請留意戲院網站公布），部分收益將撥捐東華三院回報社會。

導演陳茂賢說︰「《破‧地獄》道出人與人之間的關係，與東華三院一直不遺餘力拉近社會上不同背景人士的慈善工作不謀而合。今次上映尤其高興以『加長‧減』這個方式答謝東華三院在製作階段給予的扶助及支持。」憑《破‧地獄》 封后的衛詩雅表示：「記得謝票嘅時候，觀眾朋友一直都敲碗加長版上映，轉眼間導演已經準備好呢個更多故事枝節同人物關係嘅版本，得悉部分票房收入撥捐慈善，感覺好有意思，又有更多理由再次入場欣賞！」周家怡表示：「拍攝時候我都有到過東華義莊同埋萬國殯儀館，感受到有關場地好多善意嘅幫忙。今次加長版上映可以令呢段淵源更加深厚，同時延續到電影同觀眾嘅緣分，我覺得係一份好大嘅美意。」

《破‧地獄》團隊日前現身戲院首度欣賞加長版，金像獎最佳男配角大熱的朱栢康在現場大受歡迎，他透露對加長版充滿期待：「加長版入面有郭志斌同道生更豐富嘅關係，仲有機會同谷德昭導演同場合演，所以好期待同大家喺大銀幕上面分享。」首度於加長版亮相的岑珈其說︰「多謝楊受成博士喺上映後半年再度送上加長版畀觀眾，我亦好榮幸再次喺陳茂賢導演嘅作品出現，令我可以圓夢同偶像子華神合作。」

（即時娛樂）