積遜史達咸新片美開畫稱冠 《白雪公主》票房跌至第3 (20:17)

積遜史達咸主演的《A Working Man》前日在美國開畫，粉碎《白雪公主》蟬聯票房冠軍的美夢。（劇照）

改編自1937年迪士尼首部長篇動畫的真人演出電影《白雪公主》，由《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）與《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）合演，不過開拍以來是非不斷，上周五在美國映期踏入第2周，結果單日收370萬美元（約2886萬港元），未能蟬聯票房冠軍之外，目前在美國累收5631萬美元（約4.3億港元），全球剛過1億美元大關，距離製作成本2.5億美元（約19.5億港元）仍有很大距離，而且美媒估計《白雪公主》第二周票房會比上星期下跌超過六成。

事實上，《白雪公主》不止未能蟬聯票房冠軍，上周五面對衆多新片挑戰，亦只能屈居季軍位置；《轟天猛將4》積遜史達咸（Jason Statham）繼去年的《蜂神惡殺》後再次與導演大衛艾耶（David Ayer）合作，新片《A Working Man》上周五開畫收560萬美元（約4368萬港元），登上冠軍位置。

《A Working Man》講述積遜史達咸的角色離開了海軍陸戰隊後轉行當建築工人，當老闆的女兒離奇失蹤，對方請求積遜幫忙尋人，結果意外揭發涉及政府與犯罪集團的龐大陰謀。美媒估計《A Working Man》首周末3天可收1560萬美元，略遜於積遜和大衛艾耶去年初上映的《蜂神惡殺》，後者首周末收1600萬美元。

緊隨在《A Working Man》之後的是宗教作品《The Chosen: Last Supper》，整個系列講述耶穌的一生，上周五上映已是第5季，單日收509萬美元佔亞軍位置，成績不錯。

（即時娛樂）