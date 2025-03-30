周秀娜拍《三命》親熱戲有難度 林愷鈴見杜琪峯溫柔一面 (21:49)

周秀娜、林愷鈴、陳倩揚與伍詠詩參演杜琪峯（杜Sir）旗下銀河映像（香港）與MakerVille首度聯手打造12集電視劇《三命》，周秀娜飾演地政署公務員，是單親媽咪，育有一對子女，角色表面看似難度不大，但完成後收到要補戲通知，她大為緊張，以為自己演出有問題。實際是經剪接後，杜Sir認為重拍為交代劇情，彌補一些不足地方，令觀眾看得更明白。她最難忘與陳國邦補拍一場車廂親熱戲，補戲為增加神秘感，比較合情合理。拍攝過程不算辛苦，最搞笑是拍親熱戲，同時要講大量對白，要一邊傾電話一邊做動作，有些難度。

陳倩揚第一次與杜Sir幕後班底合作，亦是首度拍ViuTV劇集，由收到電話邀請、試造型、圍讀劇本了解角色到真正拍攝，過程都好夢幻，自知演戲經驗淺，能被選中參演，感覺驚喜也感恩。她相隔約6年再演電視劇，心情特別緊張。加上對手陳國邦是很出色演員，論演技她是「BB班」，特別花時間跟導演傾，清楚了解角色才開工。

林愷鈴拍攝時約21歲，演橫跨25歲至34歲階段，考驗演技。她承認演出有很多不足，補戲是理所當然也獲益良多。「補戲沒有被杜Sir罵，反而會解釋劇本，他其實有溫柔一面。

伍詠詩非首次與杜Sir合作，有一定熟悉亦明白對方要求，贊成補戲有助令觀眾理解劇情。

（即時娛樂）