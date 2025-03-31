貪靚劉穎鏇隧道上演「三不像」變裝 孖劉佩玥盡顯童真 (13:16)

為了影靚相，Tiffany在隧道上演「換衫」及極速狂奔場面。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》本周重頭個案將是「五大乾屍奇案」，除了乾屍的出場有視覺震撼，陳山聰、劉佩玥（Moon）、張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、郭柏妍（Rosita）及丁子朗調查案件期間，更會觸發大型混戰場面，除了有文偉鴻式招牌槍戰，6位主演還會使出「硬橋硬馬」真功夫「一打十」。

今日（31日）無綫官方社交平台發布新個案預告，3位女主角阿Moon、Tiffany及Rosita先後身陷險境，而且環境氣氛勁恐怖，劇組發布她們大被同眠劇照。

在被視為《奪命》姊妹作的《隱形戰隊》中，阿Moon與Tiffany慘遭阮浩棕毒手一幕，令「雙劉CP」成為網民至愛組合之一。如今「雙劉CP」再度合作，網民期待新一輪火花；有見及此，劇組順應民意日前發放Moon為Tiffany慶祝生日花絮片，「雙劉CP」大跳開心舞。

片段甫開始是監製文偉鴻拿住寫著「Tiffany生日快樂，大紅大紫」蛋糕牌的birthday cake接近壽星女，豈料她的第一個反應竟是撒嬌：「我呢件病人服嚟！」為了影靚相，Tiffany在隧道上演「換衫」及極速狂奔場面，混亂間上身病人服、下身皮短褲再配以毛巾拖鞋造型相當趣怪，Moon見狀亦笑稱：「呢位少女係都唔要著病人衫，我第一次見到有女演員喺隧道入面換衫！」全程只懂傻笑的Tiffany，則堅持貪靚原則：「唔可以咁樣（著病人衫影靚相）㗎。」說畢還邊換衫邊與Moon大跳開心舞，換完靚衫靚鞋的Tiffany，更開心地在隧道中又彈又跳，盡顯鏡頭背後活潑一面。

（即時娛樂）