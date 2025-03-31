陶大宇親揭嗌「車匙」冇次嗌得準：連郭可盈都冇糾正過我 (15:01)

談到可盈，大宇直認對方很夾，並謂可盈選完港姐第一部電視劇，就是和他合作《Catwalk俏佳人》。（無綫提供圖片）

由阮兆祥、梅小惠和江欣燕主持的《友乜唔講得》，昨晚（30日）嘉賓是有「師奶殺手」之稱的陶大宇。（無綫提供圖片）

由阮兆祥、梅小惠和江欣燕主持的《友乜唔講得》，昨晚（30日）嘉賓是有「師奶殺手」之稱的陶大宇。

要數陶大宇經典劇集作品，不能不提《刑事偵緝檔案》，當中流傳至今的話題，是大宇在劇中將郭可盈角色英文名Jessie讀錯做「車匙」。對此，大宇指是「純粹真係講錯」，並笑言若大家細心留意，會發現他不但將Jessie讀車匙，還會讀錯做「Jack匙」、「姐匙」等，但令他最感離奇的是，從來沒有人糾正他：「如果大家抽絲剝繭，我嗌郭可盈個英文名，係嗌咗3至4個唔同音㗎，但都冇人糾正過我，就連郭可盈都冇糾正過我，總之係（讀到）錯晒，冇一次嗌得準嘅，原來咁都得㗎喎。」

談到可盈，大宇直認對方很夾，並謂可盈選完港姐第一部電視劇，就是和他合作《Catwalk俏佳人》，問到當時有否以前輩身分教郭可盈，大宇說：「唔使教，可盈好聰明，好快上手。」又大讚當時公司甚懂宣傳之道：「當時喺電視劇入面都算創先河，因為嗰時係一班港姐演，有啲有名次、有啲係落選嘅，為咗令人熟悉佢哋，劇入面全部用佢哋真名。」

談到經典作品《刑事》，大宇坦言苦多於樂，並以「一片空白」形容拍後感：「拍得太多呀，同埋咩都關你事，變咗無咗感覺。你知電視劇跳拍嘛，一輯入邊可能有8單case，但你唔係逐單case拍，係一日拍2、3單case，所以係亂晒大籠。」

大宇又分享發忟憎經歷：「3句對白㗎啫！我好記得嘅，我只係做一個鏡頭，就係『咯咯咯』（敲門聲），林漪娸Madam話come in，我就入去話:『Madam，成件事close file㗎喇，我哋可以唔使再查落去㗎喇』。就係咁簡單啫，我係冇辦法一個shot講到，攰呀！我連madam都講唔到，終於嗰句對白要分開3個shot拍。」

大宇續說：「嗰時喺4個月裏面，我同忠仔（梁榮忠）差唔多每一日只係平均瞓咗3粒鐘，但都開心嘅，大家一齊捱，見個對手仲多過見自己阿媽。」

談到家人，被3位主持盛讚孝順的大宇，18歲已要面對父親離世的境況，而他坦言十分感恩媽咪「零壓力」教育方法：「我鍾意佢（媽咪）對我由細到大嘅態度，由我讀書、入行到𠵱家，甚至乎我自身嘅嘢，佢從來冇多過口，冇畀壓力我哋，呢樣好緊要，唔使返到屋企仲聽到咁咁咁、乜乜乜，好舒服。」

祥仔聞言，亦分享了亡父的貼心往事：「我爸爸將我參加新秀嘅小剪報貼咗喺佢locker後面，原本我唔知，係有日爸爸走咗後我撞到佢同事，佢嘅同事先同我提番呢件事。」欣欣亦附和：「佢哋都係以我哋為榮，就算我哋好紅、抑或唔紅，佢哋都當我哋係寶。」

（即時娛樂）