金秀賢多次激動爆喊 怒斥失實爆料：沒做的事就不能承認 (16:40)

金秀賢感到非常抱歉：「好像因為我一個人，太多的人正在承受痛苦，連已故者也好像無法安息，讓我感到非常心痛。」（資料圖片/YouTube圖片）

韓星金秀賢今午（31日）在律師陪同下，在首爾舉行記者會，但不接受傳媒提問，神隱21天的金秀賢一臉凝重現身，他先向大家鞠躬，而發表聲明期間，金秀賢多次索鼻﹑哽咽，之後還情緒激動落淚，變成「淚之視帝」，整個記者會歷時近40分鐘。

金秀賢感到非常抱歉：「好像因為我一個人，太多的人正在承受痛苦，連已故者也好像無法安息，讓我感到非常心痛。」他坦言總是急著只想守住已擁有東西，連對他善意的人都無法相信，總是害怕會失去什麼、會受到傷害，一直在逃避、否認、躲起來。

金秀賢承認在《淚之女王》播出的4年前，曾和金賽綸交往1年，但因為他是主演，必須守護很多事情，無法第一時間站出來說明，他強調絕對沒有誘拐未成年：「我和她（金賽綸）是在5年前交往的，但那時我否認了我們交往的事實，我認為大家批評我當時的選擇是理所當然的。」

他重申沒有在金賽綸未成年時交往，而對方爆出醉駕風波時被索取賠償時，亦沒有逃避她，又指「橫豎研究所」所爆料的對話紀錄，是移花接木，金秀賢怒斥：「我沒有做的事就不能承認」。面對「橫豎研究所」爆料舉動，金秀賢坦言早知聽取身邊人士的意見，也不會每天都面對「明天會被公開什麼照片、會有什麼爆料」的威脅，也不會因為私生活照片被外流，而遭受羞辱，但想到這些，卻沒辦法做。

金秀賢說：「我無法接受那些一邊威脅我、一邊要我承認謊言是事實的強迫。」他又說：「除了我們都是演員之外，我和她其實就跟一般情侶一樣，是普通的戀人。我們曾帶著好感交往，也在時間過去之後和平分開了。」

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（即時娛樂）