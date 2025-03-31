金秀賢擬向金賽綸家屬及橫豎研究所提告 索償120億 (17:30)

金秀賢與已故女星金賽綸交往曝光後，事件不斷發酵兼傳言滿天飛，金秀賢今（31日）天在律師陪同下，首度召開記者會發表聲明，其間他多次聲淚俱下道歉。

金秀賢自言是膽小鬼，他解釋一直都在身為普通市民及明星的金秀賢角色之間做決定，他落淚：「這是金秀賢的人生，這是我要付的責任，要說我卑鄙或自私，我都會接受，還有珍惜愛護的人，我也向你們道歉」。

金秀賢認自己是在韓劇《淚之女王》開播的前4年，跟金賽綸交往，他表示當初第一時間否認戀情，顧及當時正播映的《淚之女王》演員及工作人員，他強調就算重來一次，回到爆出金賽綸交往時，他當下還是會選擇說謊及否認戀情，他說：「因為在《淚之女王》播出的期間，如果承認了，和我一起演戲、和投入經費的製作公司、工作人員，會變成怎麼樣呢？」

金秀賢哭到泣不成聲，又透露不認愛原因：「身為金秀賢這個人，與藝人金秀賢這個角色，我一直選擇藝人這個身分，所以我一直害怕，我選擇的東西，但是如果重新選擇，在《淚之女王》播出時，回到那時候，我還是會做這樣的選擇。」

另外，金秀賢在記者會上公開通話錄音，內容是另一方說了有關債務方面事情，但最後傳出的內容，卻跟公司通話時是不同，他強調無法理解為什麼內容完全不同，接著指出2016年與2018年對話，是不同人的發言，金秀賢強調這是有經過驗證機關證實。面對謠言滿天飛，金秀賢稱自己是戴著明星面具的金秀賢，但無法把沒有的事情說成有，他能接受批判，但無法承受謠言，因此為了依舊相信他的人，決定要把事實講出來。

金秀賢律師表示，擬對金賽綸家屬﹑聲稱是金賽綸「阿姨」人士、《橫豎研究所》提告，索償120億韓圜（約6,350萬港元）。

對於金秀賢召開記者會交代風波，金秀賢粉絲團為撐偶像撐到底，包下至少4部大卡車到場力挺，而車身字幕印有「不要散布假消息」、「請尊重金秀賢」等字眼；不過亦有網民不賣帳，指金秀賢演技差過《淚之女王》。

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（即時娛樂）