羅家英酒樓派包點 深受女茶客歡迎 讚馮盈盈「堅勁挺」 (17:54)

羅家英、馮盈盈及關楓馨今天（31日）宣傳無綫節目《飲茶》，於酒樓向茶客派包點，當中以家英哥最受歡迎，不停被女茶客集郵，打扮性感的馮盈盈獲男茶客垂青，相反關楓馨因感冒失聲而穿得密實。

家英哥稱不知為何上了年紀的女士特別歡迎他，少女則較少，少男只對馮盈盈有興趣，節目可吸引不同年齡觀眾。馮盈盈表示被家英哥開玩笑，並不感尷尬，反而很開心，經常互相交流有火花，家英哥讚馮盈盈腦筋轉得快，關楓馨看似循規蹈矩，但間中會爆金句。

家英哥見馮盈盈一身打扮，如出席台慶即笑指可大可小：「今日係點心慶，馮盈盈賣大包，佢一路送包一路鞠躬，覺得佢落力。」馮盈盈直言招架不住家英哥，好難捉摸。對於在節目中聽到馮盈盈唱阿姐（汪明荃）首本名曲《金絲雀》即叫停，他解釋：「因為我成日聽老婆唱，邊個唱都冇咁好聽，冇得比較，馮盈盈把聲又尖又有力，反應又好快，我畀佢搶咗好多鏡，加上惹火，喺廣州啲男仔都跟佢尾。」家英哥表示阿姐曾讚馮盈盈好身材，他說：「一睇好似唔係好對路，真係堅、勁、挺！講緊佢性格堅強，講嘢又夠勁。」

家英哥表示阿姐已出發到澳洲拍攝無綫旅遊節目《帶阿姐看世界》，不見老婆幾個鐘已十分掛念，他說：「阿姐凌晨5點幾，就開燈執嘢準備要飛，我即刻攞張被冚過頭詐瞓，點知即刻瞓着咗，佢走咗都唔知，真係唔好意思，當我醒番已係8點幾，睇電話佢話已準備起飛，我即刻講句順風，快啲返嚟見，但佢返到嚟都冇得見，因為我要上深圳為話劇《驢得水》綵排。」

家英哥表示今次與朱茵合作覺得很幸運，問是否也覺得朱茵「堅、勁、挺」？他則說：「呢個唔敢講，因為佢係我前輩，佢做話劇時我都唔知喺邊度，對住師妹我就可以口沒遮攔，對住前輩要帶啲尊敬。」

（即時娛樂）