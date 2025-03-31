羅啟豪新歌MV獲好友力撐 生日期望事業有突破 (21:08)

羅啟豪第2首單曲《還未分享的歌單》即將面世，昨日舉行《羅啟豪還未分享的歌單 Busking Tour 生日篇 x MV首播會》（第十站：沙田區），500名「豪殼」（歌迷暱稱）聚集會場內外支持，還有吳大強、顏米羔，魏嘉信與顏志恒太太Fion等好友撐場，為4月2日生日的羅啟豪預備蛋糕慶祝。

羅啟豪談到《還未分享的歌單》的創作靈感來自潛藏多年的一個有趣念頭，他笑道：「以前聽到喜歡的歌，我會有少少『強迫症』，不斷重播外，還會逼朋友去聽，邊聽邊想，這個世界會不會有一個人，同一時間跟我重聽著同一首歌？」在首支單曲《相信 相信》的MV中，他孤身以音樂訴說自己的故事；今次在《還未相信的歌單》MV卻陣容強大，廣邀50位別具意義的人士參與演出他說：「這些『演員』都是我生命中的重要人物，包括幼稚園、中小學及大學同學，入行後認識的好友與公司同事等，更有30幾位『豪殼』，我好想與歌迷留一個印記，好像一起完成一件事的感覺。」MV更出現顏志恒新歌《浴室歌王》、丁文俊新歌《人有無數可能》、林彥言新歌《做自己的光》的手機畫面，顯示羅啟豪的細心，盼望藉MV替好友打氣，一同在樂壇加油。

羅啟豪在MV中非常生活化，有晨早起牀刷牙的鏡頭。原來他剛剛因為一個奇怪習慣而補牙，他自爆：「可能我吃東西比較心急，參加比賽前我試過咬崩門牙，誰知這次更加嚴重，竟然咬裂了另一隻門牙，令兩隻門牙都傷晒，唯有去補牙！」當吳大強、顏米羔，魏嘉信與顏志恒太太Fion等好友捧着蛋糕為他預祝生日，他許願自己與所有朋友都身體健康，事業上自然亦渴求突破：「希望今年再出多兩首單曲，也可以再開個人演唱會。近期有很多新計劃，4月歌迷會『豪吧』會繼去年底的赤柱美利樓聖誕市集後，獲邀在上水另一個場地再舉辦市集，5月我會參與在啟德體藝館舉行的慈善演唱會，為公益金籌款，同場有『中2生』古淖文，第一次在這麼大型的場地演出，期待又開心。」

昨晚播出的《中年好聲音3》，羅啟豪助力黃博演繹《囚鳥》，獲評審與觀眾讚賞，評分達97分，被封「靚聲王」，合唱視頻上載一天，網上觀看次數逾24萬次，他說：「我非常滿意今次的演出，評審反應都好好，不枉由選曲到排練花這麼多心思！」

（即時娛樂）