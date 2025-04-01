奪命提示｜劉穎鏇連摑視帝8巴掌 張振朗克服心理障礙跳艷舞 (15:39)

無綫劇《奪命提示》昨晚（31日）一集播映「五大乾屍奇案」，除了緊張的查案進外，還有劉穎鏇（Tiffany）與張振朗「愛恨纏綿」戲碼。劇情講到對前女友嘉莉（劉穎鏇飾）未忘情的俊朗（張振朗飾），雖然多次捨身勇救女方，但由於3年前在結婚當日玩失蹤，傷得女方太深，嘉莉即使對俊朗還有感情，仍不願意再邁進一步。為重新點燃嘉莉愛火，俊朗找來靚女同事林志美（梁凱晴飾）上演親密戲碼大玩「激將法」，可惜未成功已遭嘉莉識穿兼反被整蠱。

在俊朗反被整蠱場口，劇集「搞笑擔當」張振朗再施展搞笑功夫。首先在迎戰Tiffany主動飛𤢌大咬場口，振朗先是露出既驚且喜急色表情；之後在等待Tiffany「回歸」，企圖再進一步時，半裸上身、只穿上孖煙囪，風騷地邊照鏡邊戴貓耳頭箍，還以雙手掩著重要部位，瘋狂搖擺pat pat大跳「勝利艷舞」，無論得戚陶醉表情、抑或香艷不足、搞笑有餘的動作均喜感十足。

談到「勝利艷舞」，張振朗接受TVB.COM訪問時坦言，拍攝時相當怕醜，並感恩文偉鴻盡力清場拍攝給予空間，令他更自在地自創搞笑舞步：「可能演繹上大家覺得我好enjoy，但我想話enjoy嘅唔係我，係個角色啫。平時我唔跳艷舞嘅，要跨越個心理關口都幾難，但入咗個角色就會好啲咯。嗰日基本上可能得一個cam man跟拍，或者只係有一部cam喺廁所，等我自由發揮，但我唔會再跳到第二次艷舞。」談到在《奪命》展現的喜感獲網民讚賞，振朗開心說：「今次隔咁耐再演喜劇，我都玩得好開心，現場氣氛都好好。」

場口另一亮點是振朗之前在劇集宣傳活動上，預告被Tiffany真摑8大巴的場口！雖然鏡頭前Tiffany只摑了男方兩大巴，但該兩巴掌打到「啪啪聲」，振朗臉上亦留下紅印。談到背部同樣驚現紅印，他表示是與Tiffany肉搏後留下痕迹：「我本身係好易紅嘅人。」

昨晚振朗另一場口，是Tiffany接他出院一幕，雖然只是簡單調情場口，但振朗竟大玩「震胸」，時長只有10秒，但估計他震胸次數至少有8次。張振朗笑言天生有震胸能力：「天生係有呢個能力嘅，場口啱就擺落去用。」

（即時娛樂）