陳健安按自己節奏生活 拒與別人比較 拍新歌MV食物俘虜羊心 (16:44)

陳健安日前推出新歌《不遲不早》，以自身經歷為題，表達每個人都有屬於自己的時間線，不必跟別人比較，按照自己節奏生活，才能感到快樂自在。他分享中學時曾留級、中七又自修一年，大學亦比同學遲一年畢業，雖然比別人慢了3年，但他感恩說：「唔會因為比人遲而有怨言，每個人都有自己嘅時間線，嗰3年嘅經歷成就咗𠵱家嘅我。」

《不遲不早》由安仔與賴映彤（小彤）共同作曲、小彤負責編曲，周耀輝填詞。安仔對歌詞讚不絕口，說：「頭一、兩句已經講緊我嘅故事，『多麼多麼彎曲的半生、多麼蹺蹊的一剎』，好多謝耀輝填咗一份意義深遠嘅歌詞畀我。」歌曲中的結他Solo更由安仔親自彈奏，他說：「嗰日喺小彤屋企錄咗差唔多3個鐘，彈8個Bar，超過100 Takes先成功彈到大家𠵱家聽到嘅版本。」

新歌MV由Oscar執導，講述隕石撞地球後的末日故事，找來陳穎欣（Yanny）擔任女主角。MV中，Yanny飾演為人生努力奮鬥的角色，安仔大讚她表現出色，說：「少啲見佢演文戲，Oscar同我都覺得呢部分嘅佢好好睇，觀眾都未必睇過你呢一面。」Yanny聞言笑說：「通常拍MV都係做人女朋友，一係開心甜蜜，一係狠心飛人。（安仔：釗峰都搵你做過！）係呀，但今次完全同你冇交流，大家都為咗人生奮鬥。」

雖然安仔與Yanny沒有同場演出，但他拍攝完畢後仍留在現場，更出動私伙相機為對方拍攝花絮靚相。另外，拍攝現場有3隻黑羊，安仔和Yanny趁空檔餵飼羊，雖然場主提醒羊爸爸較惡，但當牠看見食物時，便主動親近，十分可愛。

（即時娛樂）