雲浩影靚聲籲勿鑽牛角尖 黃淑蔓麗英ROVER擔任「激勵師」 (17:04)

雲浩影（Cloud）、黃淑蔓、麗英、樂隊ROVER早前分別到訪書院及中學，出席第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》，同場還有香港籃球運動員李琪及香港交互繩代表TaiTsz，6個單位化身「激勵師」為同學減壓。

Cloud與黃淑蔓獻唱時，不忘走到台下與學生近距離接觸，除了握手、派心外，又與學生們自拍，場面熱鬧。Cloud的甜美笑容緩和學業壓力，她直言年輕時個性比較執着，完全明白想太多的煩惱，寄語同學們要意識到自己鑽牛角尖：「當你知道自己喺牛角尖嗰陣，就會成功慢慢走出嚟，少少執着係OK嘅，但唔好太過執着。」

黃淑蔓邀請學生齊齊合唱《差一點我們會飛》，台上台下打成一片。對於追夢過程，5歲已經立志做歌手的她，對目標非常明確，唯一的阻礙是時間：「當你追夢時間愈長，你嘅熱誠同初衷，可能會慢慢被時間冲淡，最緊要係勿忘初心。當你攰嗰陣就take a break，諗一諗自己開始追夢嗰陣個初心係乜嘢。」

麗英獻唱《解咒說明書》為學生解除「壓力咒」，她說：「希望大家都可以放低嗰啲好有壓力、好困擾嘅嘢，例如唔合格嗰啲啦。」問到如何面對失敗，麗英自爆最深刻是由YouTuber轉型做歌手的經歷：「去咗個新嘅地方，見到好多好出色嘅前輩，說會意識到自己嘅不足，面對失敗嗰陣會好沮喪。有兩樣嘢我會經常提醒自己，就係一定要有耐性同堅持。見到自己不足，就畀時間慢慢改善，𠵱家做唔到唔代表之後做唔到。要有決心繼續向前，唔會畀咁簡單嘅挫折打低自己！最緊要有面對失敗嘅勇氣。」

ROVER認為朋輩間互相支持很重要，成員Kim分享他們建立默契的方式：「除咗夾Band外，多啲食飯、多啲一齊做唔同嘅嘢，我哋又會傾電話，互相分享心事。」Jason即笑謂：「你講到有啲曖昧咁。」Kim不諱言成員之間的關係好親密，又搞笑於鏡頭前互講「我愛你」。

除了以歌聲為同學們打氣，他們亦在台上與學生分享減壓心得，麗英及ROVER亦親身體驗「人人和音電話亭」，大讚這個以「聆聽當代聲音」為主題的企劃，非常有意義。

（即時娛樂）