飲茶｜家英哥偕汪明荃製作「羅」蔔糕 關楓馨曾茹素多年 (17:51)

由羅家英﹑關楓馨（左圖）和馮盈盈主持的《飲茶》，介紹不同點心﹑腸粉及糕點等。無綫提供圖片）

由羅家英、馮盈盈、關楓馨（Fabi）主持的節目《飲茶》，昨晚（3月31日）播出第6集，首款主題為蒸點，3位主持人走訪多間酒樓，品嘗不同蒸點，從懷舊經典到獨特創新，甚至還有素食選擇。家英哥和Fabi品嘗一系列精緻素食點心，包括素食牛肉球、黑松露燒賣、翡翠粉果和素蠔皇鮮竹卷。Fabi看到這些素食點心，回憶起自己曾經茹素多年。Fabi曾鑽研無蛋奶素食甜品，為過敏及素食者，帶來更美味健康的選擇。

今晚（1日）播出第7集，主角則是煎炸點心。3位主持介紹香港傳統煎炸點心，還觀摩炸雲吞製作過程，讓觀眾們了解到每一道點心背後的用心與工藝。

明晚（2日）播出第8集，3位主持則聚焦於腸粉和糕點，深入探討香港飲茶文化中，腸粉所佔據的重要地位，他們不僅介紹了傳統腸粉的魅力，還品嘗新派腸粉。

家英哥和Fabi來到一間酒家，請到張本立（Billy哥）介紹4大腸粉，包括牛肉、叉燒、蝦和上素腸粉。接著，家英哥和馮盈盈品嘗蒸蘿蔔糕。家英哥透露，每年他都會與「阿姐」汪明荃製作蘿蔔糕，而這道美食的秘方則來自他的媽媽。

阿姐受訪時曾提到，自從羅媽媽去世後，家英哥每逢過年特別掛念媽媽，阿姐開始學習製作蘿蔔糕，以此來懷念。每逢農曆新年，阿姐汪明荃製作蘿蔔糕送給親友，她曾經做過70底蘿蔔糕，名副其實地成為「羅」蔔糕一姐！

（即時娛樂）