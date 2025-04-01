李龍基向未婚妻求婚成功 公開王青霞獄中情信 預告爆私隱 (18:16)

李龍基今天（1日）獲邀為吳若希、火火及曾展望主持的TVB Plus新節目《奇情谷》擔任嘉賓，他特地帶了一大箱未婚妻王青霞（Chris），於獄中寫給他的情信到場，當中見大疊情信，信上還寫了「我愛你老公」，李龍基說：「有410多封，由入獄開始寫，亦係佢抒發情感嘅一種方式，我都樂於見佢寫信。」

問可有令他感動到喊的內容，他即哽咽道：「有！有封講到我哋之前一齊聽音樂，每次聽到我唱英文老歌《My Way》都聽到喊，睇到就忍唔住，𠵱家得我一個人，又睇到佢寫呢啲嘢，事實有啲傷感，初初有孤單感覺，好彩身邊好多朋友約我出嚟開解我，後來先開朗啲。」他表示也有回信報告在外面情况，令未婚妻心定：「佢好擔心我唔要佢，所以我都寫信表明心跡，報告行程等佢唔使擔心。」

李龍基認為與未婚妻的愛情故事也十分奇情，曾登上全球搜索引擎排名第3位，令他很錯愕，雖然不覺得是好事，他說：「只係男歡女愛啫，可能我哋年齡相差太遠，好吸引眼球，其實我唔介意被稱『爺孫戀』，事實相差好多年，但好介意被講到離經叛道，及絕對唔認同生安白造。」

李龍基表示上節目可以爆的私隱一定爆，又指自己行得正企得正，無事不可對人言，就算尖銳到被問房事一樣沒問題：「老實講，呢個世界若然冇房事呢樣嘢，人類就唔可以繼續。」他更透露已在監獄向未婚妻求婚成功：「近期問佢以前成日話考慮，𠵱家仲考唔考慮？佢話唔再考慮，嫁！戒指就未買，等佢出嚟先，我已應承佢一出來盡快辦手續，會得到真真正正名分─李太！同佢年齡相隔多年都冇代溝，我都相信自己搵到個Right woman，已決定婚禮唔會大搞，註冊後同三五知己喺內地食番餐算數。」

吳若希表示監製提議請李龍基任嘉賓，也認為忘年戀是一個好話題，加上對方與未婚妻的新聞很有熱度，她大讚李龍基好玩得，是非常好的前輩，已準備好被好攻勢，且不會嬲，她說：「我好想問佢點樣原諒呃自己嘅伴侶，假設老公呃我，我一定會好嬲，驚將來萬一知道老公呃我點算，想吸收佢嘅經驗，點樣放得低？」

對於最近經常在網上留言，她形容自己只是「花生友」留言，自詡「網癮少婦」，亦有在麥美恩的發文留言，問到對麥美恩疑被幕後爆沒禮貌及寸嘴留言反擊有何看法？她說：「見好多朋友走出嚟撐佢，相信佢人品不差，雖然我同佢唔係好熟，不過我哋都有個好處，就係鍾意正面抽擊。」

（即時娛樂）