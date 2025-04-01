「死神」孔明熱戀金珉河 《芭妮與哥哥們》盧正義周旋4男神 (19:02)

《芭妮與哥哥們》（左圖）於4月4日首播；由金珉河（右上圖）和孔明合演的《我死的一週前》，則於4月3日首播。（Viu提供圖片）

繼珍榮和盧正義合演的韓劇《魔女》後，盧正義再度攜手「黃Viu」播映的青春韓劇《芭妮與哥哥們》，《我死的一週前》和《Biong Biong地球娛樂室 第三季》亦排隊上架。至於李帝勳《協商的技術》則於復活節迎來大結局。

《芭妮與哥哥們》 4月4日首播

改編自人氣網漫，青春韓劇《芭妮與哥哥們》講述藝仁大學雕塑系的尖子生芭妮（盧正義飾），經歷了初戀秦賢伍（洪民基飾）這段愛情黑歷史後，自此被標籤為「戀愛傻瓜」。某天各具魅力的男人們：視覺設計系代表黃載烈（李彩玟飾）、財閥家孫子車志源（趙俊英飾）、備受矚目的雕塑家趙阿郎（金賢鎮飾）突然與芭妮糾纏不清，她的愛情煩惱也隨之展開。

《芭妮與哥哥們》網羅一眾新生代演員主演，包括「女版車銀優」盧正義、「小宋江」李彩玟、SM娛樂力捧新人趙俊英等，該劇也是盧正義和李彩玟繼《名校的階梯》後，第2次合作，劇迷期待2人能夠在《芭妮與哥哥們》修成正果，劇集將於4月4日起逢星期五、六晚上在「黃Viu」免費上架。

《我死的一週前》 4月3日首播

全新奇幻愛情韓劇《我死的一週前》講述金藍雨（孔明飾）和鄭熙完（金珉河飾），早在高中時期互相暗戀，但是2人緣分因藍雨突然去世，而劃上休止符，熙完也從天真開朗的高中生，變成對生活毫無慾望的年輕人，就在熙完死前一星期，她與作為死神的初戀藍雨再次相遇，熙完列出了一份遺願清單，並決定在最後的日子裏完成那些未曾實現的心願，兩人也在逐一實現遺願過程中重拾往日情感，一同尋找人生意義。

近年孔明憑著韓劇《紅天機》等劇集打響知名度，經歷接近2年的兵役後，他終於以《我死的一週前》首度回歸，該劇更是他出道12年來，首度擔綱男主角的作品，期待見證他在演技上的成長！香港觀眾可以在4月3日起逢星期四晚透過「黃Viu」緊貼進度。

《協商的技術》 熱播中

韓劇《協商的技術》連續3周收視飆升，創下8%收視紀錄，成為本季最備受看好的韓劇之一！近日劇情發展到會長宋在植（成東鎰飾）竟然曾經賣掉股票，購入價值500億元的濟州島DADO度假村，為了解決公司的財政危機，洙諾（李帝勳飾）決心說服會長唯一女兒宋志奧（俞利飾）變賣DADO填補債務，《協商的技術》將於復活節迎來大結局，觀眾萬勿錯過。

《Biong Biong地球娛樂室 第三季》 4月25日首播

由韓國最強製作人羅暎錫製作，「MZ世代文化總統」李泳知、人氣女團IVE隊長安俞真、OH MY GIRL主Rapper MIMI和喜劇演員李恩智主持的《Biong Biong地球娛樂室》，講述四名勇士為了抓捕逃往地球的月球兔子，由此穿越時空，展開連串大冒險！節目自2022年首播後廣受好評，成員之間的超強默契，亦為觀眾帶來笑聲。

繼第一、二季先後赴泰國和芬蘭取景後，《Biong Biong地球娛樂室 第三季》全員已於今年初前往阿拉伯阿布扎比及葡萄牙里斯本拍攝，並會在4月25日首播。

（即時娛樂）