呂爵安3度「愚人娛己」 炮製史上最趕MV 認新歌難唱：自己玩自己 (12:35)

MIRROR的「鬼馬擔當」呂爵安（Edan）三度於4月1日愚人節推出新歌，實踐與爵屎的「4月之約」！《天天都是愚人節》由Edan親自作曲、黃偉文（Wyman）填詞、Edward Chan監製，講述為愛情自欺欺人的痛苦與快樂！

總是笑面迎人的Edan，希望透過新歌分享自欺欺人的苦與樂，說：「自己每年愚人節都會有搞作，與爵屎們也有默契，4月1日一定要有事發生，再加上愚人節的Vibe跟我相近，所以Wyman便建議我直接用愚人節來做主題。

事關愚人節表面上是開心的節日，但很多人會趁這天做一些平時不敢做的事，再以開玩笑的形式去包裝，帶點自欺欺人的感覺，樂觀地看也是開心，內裏卻暗藏悲慘。」

《天天都是愚人節》與前作《純銀子彈》是Edan同期創作，當時他覺得《天天都是愚人節》的旋律，需要更花時間心力去琢磨，反而《純銀子彈》的旋律及曲式較安全，於是搶先於去年底推出。Edan說：「很喜歡《天天都是愚人節》的旋律，之前也在限時動態分享過，這首歌真的很難唱，有點自己玩自己的感覺，事關旋律與歌詞相當密集，無多抖氣位，所以錄音時遇上好多困難！」

公司亦因不想Edan太大壓力，建議4月中後才推出，但Edan思前想後，認為歌名是《天天都是愚人節》沒理由不在正日推出，在各方面努力下，令新歌順利4月1日上架，令Edan與爵屎的「4月之約」更臻完美。

至於MV部分，Edan與製作想出類似一鏡拍攝，務求《天天都是愚人節》上架同日有MV給爵屎。Edan透露今次是有史以來MV最趕的一次，3月30日拍攝，4月1日便推出了。雖然製作時間緊迫，但MV依然有橋有質素，更加設與爵屎互動的Challenge，玩味十足！

Edan說：「今次MV最難拍是其中一場爆波場口，事關只得3次機會，頭兩次也未能按照原定計劃爆波，心情相當緊張，幸好最後一次成功，才鬆一口氣！我在MV加插了一個有趣摺信封鏡頭，事緣早前在網上看到摺信封短片，忽發奇想加進MV當中，既可愛又可以跟大家互動，大家可以接受Challenge，於短時間內摺出跟MV中一模一樣的信封！」Edan還透露《天天都是愚人節》月內會推於國語版。

（即時娛樂）