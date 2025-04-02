奪命提示｜劉佩玥瞬間轉換反差情緒 區明妙搞到陳山聰「硬軚」 (13:28)

區明妙向暫時扮住模特兒的山聰「步步進逼」的畫面，而山聰嚇到「硬軚」的表情，令網民捧腹。（無綫提供圖片）

Moon在劇中需多次轉換情緒，而她自然演繹及轉換表情反差萌，就連大細聲轉換亦游刃有餘。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》昨晚（1日）播映一集，「五大乾屍奇案」再有新進展，經過柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）深入調查，五具乾屍分別來自三個家庭，每個家庭組合都有一名成員有患癌迹象，其中一名患癌死者與野人（關曜㒞飾）是夫妻關係。五名死者先後於5、6年前離世，並於死後被盜用身分，開設健康食品公司。由於事有蹺蹊，柏飛姜姐與俊朗（張振朗飾）和嘉莉（劉穎鏇飾）兵分兩路，潛入該公司做臥底，前者扮夫妻後者扮Sales，裏應外合。

幾經波折，4人查得該公司設有靈修營及復生儀式，並由身分尊貴又神秘的「老師」主持，今晚播出一集，山聰與Moon出盡板斧爭取靈修營入場資格！

昨晚一集是阿Moon曬冷演技之夜，皆因她在同一集中，先後演繹了「巴渣惡女」、「怨念呷醋」、「體弱氣虛」、「偽‧傷心」及「機警霸氣」等多重情緒；尤其因為要避過健康公司高層孟鏡波（林景程飾）的懷疑，阿Moon經常要展現「反差情緒」，這邊廂對山聰氣若游絲、喊苦喊忽玩自責，下一秒已切換至霸氣Tone，以凌厲眼神掃射現場環境攞線索！

由於受到孟鏡波監視，Moon需多次反覆轉換情緒，而她自然演繹及轉換表情反差萌，就連大細聲轉換亦游刃有餘，加上山聰的神配合，將劇情推向高潮。

自播出後因修長美腿及靚靚皮膚贏得不少關注的區明妙，劇情講述她的角色疑似對山聰角色有意思，令阿Moon呷醋，昨晚一集有區明妙拍廣告期間、向暫時扮住模特兒的山聰「步步進逼」的畫面，而山聰嚇到「硬軚」的表情，令網民捧腹。問區明妙和山聰親密接觸會否感尷尬？她笑言：「大家都有教我要點樣做，叫我唔使怕醜。」並感激阿Moon像大姐姐般照顧她。

（即時娛樂）