安俊豪拍新歌MV 濕身落海大叫 被泳客望實感尷尬 (14:01)

歌手安俊豪（Simon）推出今年首支派台歌《勿擾模式》，新歌主題描寫情侶分手後狀態，Simon邀請曾參與Viutv《選角》真人騷、電影《深宵閃避球》及《4拍4 家族》，現於台灣攻讀電影課程的演員宋嘉儀（Sany），從台灣回港拍攝MV。Simon希望MV能給人揪心及電影感，積極邀請Sany回港，同時邀請應屆入選香港電影導演會電影大師班、曾入選鮮浪潮電影的導演Mary執導。最初Sany因為有課堂而未能成行，後來她被Simon誠意打動，回港參與拍攝。

MV選址在長洲，MV中2人甜蜜互動，包括Pillow Fight，在MV中最難忘的，Simon坦言是濕身戲分，他說： 「今次有一幕需要我衝落海大叫，濕身濕到上腰，要表現得好激動，但只有一Take，希望做到最好。不過，現場泳客望住我不斷海中間狂叫，我都有點尷尬。」MV中有一幕，Simon就Sany的離開這短短5秒，一鏡過的表現由甜蜜到不捨女主角情緒，他頗滿意這場戲的表現，他說： 「呢場戲希望個眼神可以由好甜蜜，轉變至好傷心，係2﹑3秒之間眼神變化，都試咗幾個Take，幾滿意今次表現。」

在歌曲主題上，Simon得到填詞人亞木提議，把一直想寫的主題：「以《勿擾模式》去交代如何利用手機程式，去阻隔自己繼續沉溺於舊有關係上」交給Simon。Simon透露自己也個會開 「勿擾模式」的人，但笑言自己打開此模式，最主要原因並非怕被打擾，而是怕自己煩到人，他說：「勿擾模式最主要所寫嘅，係你以為開呢個模式，係我唔想畀你揾到？其實唔係，係我分手後如果太想找對方，就要開呢個模式阻止自己。」Simon坦言因自己係個念舊的人，間中都會向舊愛發信息。

《勿擾模式》原定去年底推出，但在錄音期間，因Simon感染流感險失聲，幸得監製給予耐性，歌曲在籌備近9個月後面世。對於籌備時間甚長，Simon說： 「以前自己每年都會計劃出幾多首歌，每年要做啲咩先為之豐富，但反而每每計劃咗都會有變化；今年我同自己講，低調做事，好好做好每首歌宣傳。希望出歌時候，只要大家聽到，能透過首歌認識到我聲音就足夠。」

（即時娛樂）