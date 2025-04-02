鄧小巧開騷在即心情平靜 跟老公白先生操Plank練體能 (15:14)

新歌歌詞由小巧親自主理，以「人」的角度詮釋「痛」。（大會提供）

鄧小巧繼《神愛世人》後，日前推出另一首治癒作品《其實痛是你的想像》。（大會提供）

英皇女歌手鄧小巧將於周末（5日）及周日（6日）假旺角麥花臣場館，舉行2場個人專場音樂會《I'm here Live 2025》，鄧小巧繼《神愛世人》後，日前推出另一首治癒作品《其實痛是你的想像》。

一如以往，歌詞由小巧親自主理，以「人」的角度詮釋「痛」，她說：「我睇Ig嘅時候，見到一個心靈post，話人生入面其實百份之99嘅痛，都係來自你嘅價值觀，然後你身體嘅痛，先至係真正無可避免嘅痛。

我個verse嘅來源就係南宋一個僧人慧開禪師，佢寫嘅一首『春有百花秋有月 夏有涼風冬有雪 若無閒事掛心頭 便是人間好時節』嘅詩，我覺得人活得愈耐，愈過得平平安安、冇咩特別嘢發生、人生冇乜起伏，就係好值得感恩事情。」

開騷在即，鄧小巧表示已密鑼緊鼓籌備，但心情平靜，她說：「𠵱家應該係去到on show嗰刻先識得緊張，努力準備中。」她又笑言：「努力打筋斗﹑努力瞓覺﹑努力去令自己嘅狀態最好。」

體能方面，小巧指未有跟身為健身教練的老公「白先生」做gym，她說：「但係我就成日同白先生去行山，做啲Cardio。有時佢喺屋企會train我，同埋督促我每日做10分鐘Plank。」6年沒有開騷，問到鄧小巧有否預備驚喜給歌迷，她立即自爆：「我都唔知大家覺得嘅驚喜係乜嘢，側手翻？講咗仲算唔算係驚喜？。」

（即時娛樂）