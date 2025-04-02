姜濤盼下輩子不再是藝人 孖陳卓賢出席「家姐細佬後援會成立典禮」 (15:33)

姜濤在Ig留言：「希望下輩子 不會再是藝人 #愚人節快樂」。（Ig圖片）

今個月30日是MIRROR成員姜濤26歲生日，香港後援會已安排好連串生日應援賀「姜濤誕」，而姜濤向來寵粉，他特意為生日應援特意影靚相，誠意十足。姜濤今日凌晨在社交平台貼出拍攝靚仔相的花絮照及片段，他還寫道：「希望下輩子 不會再是藝人」，然後hashtag「#愚人節快樂」。不少姜糖（粉絲暱稱）爭相留言：「唔做會浪費」﹑「做NBA球員！」﹑「你命中注定要做明星㗎」﹑「希望我下輩子還是姜糖」等。

另外，姜濤和陳卓賢（Ian）兩位星級「契爸」，將於4月18日出席港產大熊貓龍鳳胎「家姐細佬後援會成立典禮」及「星級契爸獨家團」，探訪這對孖寶及送上祝福。

Ian和姜濤分別在社交平台上載宣傳短片，片中2人獲安排跟動物護理員學習調製熊貓BB奶粉及製作熊貓BB玩具，又與「家姐」、「細佬」近距離接觸。Ian寫道：「好開心可以做到『家姐細佬』嘅『星級契爸』，你哋都快啲嚟參加4月18號嘅『星級契爸獨家團』，到時我同姜濤會同你哋一齊探望『家姐細佬』同埋盈盈，了解更多大熊貓保育知識！」

姜濤亦貼片呼籲大家踴躍加入：「鍾意熊貓嘅你哋，加入咗『家姐細佬後援會』未？ 依家加入後援會，仲有機會同我同Ian一齊參加後援會成立典禮及『上契』儀式，齊齊做『家姐細佬』契爸契媽! 4月8號就截止啦，快啲參加啦！」

（即時娛樂）