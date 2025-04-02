林家謙5奪年度風雲歌手 MIRROR有7位成員獲獎 陳蕾成榜上唯一女歌手 (15:59)

「年度新人」由Tiger邱傲然奪得；而「年度編輯推薦歌手」得主，則是轉型做獨立歌手的JACE陳凱詠。（Ig圖片）

KKBOX香港風雲榜來到第7個年頭，今日（2日）公布《第七屆KKBOX 香港風雲榜》完整得獎名單！根據所有香港用戶於2024年1月1日至12月31日期間，點播於2023年12月1日至2024年12月31日期間發行的本地單曲的次數，排行出總點播次數最高的本地歌手。風雲榜設立3大獎項，包括10位「年度風雲歌手」﹑1位「年度新人」及1位「年度編輯推薦歌手」。

「年度風雲歌手」得獎歌手分別為：AK江𤒹生、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Ian 陳卓賢、Jer柳應廷、洪嘉豪、姜濤、MC張天賦、陳蕾及林家謙，MIRROR成員佔了6席；「年度新人」由去年推出首支個人單曲的Tiger邱傲然奪得；而由KKBOX香港編輯團隊所投選的「年度編輯推薦歌手」得主，則是轉型做獨立歌手的JACE陳凱詠。

本年度風雲歌手依然是男歌手天下，陳蕾成榜上唯一女歌手，更是連續2年在女歌手中獨佔鰲頭，奪得「年度風雲歌手」獎！ MIRROR的Anson Lo﹑Ian﹑Jer及姜濤，以及MC張天賦，同樣4奪「年度風雲歌手」獎。

音樂才子林家謙自2020年奪「年度新人」獎後，他已打破KKBOX香港風雲榜紀錄，連續5年成為「年度風雲歌手」。

（即時娛樂）