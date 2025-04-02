74歲李龍基豪言有心有力 子女支持忘年戀：計劃生baby嗎 (16:25)

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（1日）主題「忘年戀」，請來「奇情嘉賓」李龍基，他在節目中盡數跟仍在獄中未婚妻王青霞（Chris）衷情，而且無所不談，首度公開她在獄中寫給自己的情書。

節目中基哥表示剛登台回港，他笑言主辦方低估自己的叫座力，錯失搵錢機會︰「原本可以加多2場，但係主辦方話『唔好喇，佢同老婆啲嘢搞到咁樣，無人嚟睇』點知做完3場，現場反應好高興，到佢哋想加已經無辦法，行程傾好晒。」

節目中3位主持跟網民「審死官」上身，食住花生提出尖銳問題。先出招的火火抵死地問基哥髮型，出自哪位髮型大師手筆時，基哥自言一手一腳設計，他解釋︰「雖然𠵱家一把年紀，上到台都要畀人特別感覺。」

GM提出不少網民的質疑，表示整件事是「衰鹹濕、假眼淚，演技造作」，基哥氣定神閒說︰「呢個時段我已經百毒不侵，網民講乜嘢咪由佢哋，你話真好、假好，我完全唔care。對攻擊嘅言語，我全部聽唔到。」

74歲的基哥豪言有心有力，還即場示範深蹲展示雄風︰「我每次深蹲可以做30下，當然男人到咁上下，唔多唔少要保養嘅，最緊要生活習慣要正常，keep住運動。」他笑言接近未婚妻出獄日子，要「加操」保持體魄。

基哥提到Chris在獄中每日都會寫信，每封長達4頁紙，已累積超過400多封，有些信會畫上圖畫非常有心思。望見面前一大堆情書，火火有感而發說︰「我真係想講一樣嘢，大家可能覺得佢畀『騙子』呃，但個『騙子』做到咁足呢，抵死啦。」基哥亦附和說︰「畀人呃抵死啦。」

當3位主持讀出部分信件內容時，在旁聽的基哥已眼有淚光。基哥表示這段戀情獲子女支持，未婚妻被判入獄當日，即時收到囡囡短信慰問，令他感到安慰。他笑言最搞笑是囡囡問：「你們會計劃生Baby嗎？」

節目chat room及網上專頁留言踴躍，有人讚基哥有情有義，亦有人提出質疑，總之網民都食花生「審死官」上身，有留言表示「佢老婆沒有飛機師駕駛執照」、「基哥仲有心情上節目」、「感情嘅嘢係兩個人嘅事，唔使理外界啲人說三道四」。

（即時娛樂）