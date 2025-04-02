鄧麗欣練舞觸舊患 獲男友貼心按摩 Cloud盼紅館開騷表演「風火輪」 (17:19)

Cloud表示也渴望有一日能像Stephy登紅館開騷，但會逐步來，如果今年內能開個人騷，任何場地也沒有所謂。（劉永銳攝）

鄧麗欣（Stephy）與雲浩影（Cloud）今天（2日）化身「心動女神」，出席彩妝品牌產品發布會。2人分享心動時刻，Stephy提到之前為見偶像張學友，化靚妝並於演唱會後台爭取合照，當時感到心跳加速；Cloud則表示與喜歡的人去海邊看日落，既溫馨又浪漫。

Cloud表示有留意Stephy社交平台帖文，知道她為演唱會表演「風火輪」動作而受傷，大讚前輩敬業樂業值得學習。Stephy解釋：「因為演唱會練習跳舞時觸及舊患，演出時頸部和肩胛位置隱隱作痛，但是不是太嚴重，正接受針灸治療，需要時間休息，慢慢痊癒。」她指男友幫她按摩助紓緩痛楚，提到她分享和男友後台合照，可是男友繼續被遮樣。Stephy說：「其實他好大方讓大家見到，因為3場騷他每晚也有來捧場。」Stephy認為3場騷不夠喉，正計劃開巡唱。

Cloud表示也渴望有一日能像Stephy登紅館開騷，但會逐步來，如果今年內能開個人騷，任何場地也沒有所謂，交由公司安排。「如果可以請到Stephy做嘉賓，或者嘗試一齊上台表演風火輪。」

談到同公司的梁釗峰，宣布離巢轉做獨立歌手，Cloud祝福對方有更多新嘗試，未來有更大發展，並會私下約對方食飯。問到假如幻想有朝一日能夠有機會合作對象，Stephy和Cloud異口同聲表示恨與陳奕迅和謝霆鋒合作。

（即時娛樂）