贖夢｜陳法拉角色瘋狂稱「做番自己」 有意轉型當導演 暫無興趣再拍港劇 (20:27)

問到可有興趣回歸港劇？她直言：「劇就較難，之前有美劇要到澳洲和加拿大拍攝，我都推了，因為第二個小朋友剛剛1歲，很需要媽媽照顧。」（Ig圖片）

對於張家輝演而優則導，陳法拉表示也對轉型當導演有興趣，之前已試過自編自導自演短片。（林祖傑攝）

陳法拉在電影《贖夢》跟影帝張家輝演夫婦，角色瘋狂有別過往女神形象，她直言做自己大呼好玩，驚嚇造型更嚇親阿媽；當演員多年，她亦逐步嘗試轉戰幕後，先執到短片望循序漸進到電影，但為有多些時間陪伴年幼子女，暫無興趣再拍港劇。

陳法拉指戲中角色感覺上很沉重，拍攝過程她的狀態頗輕鬆：「因為導演張家輝自己寫自己拍，好清楚自己想要什麼，亦很清晰告訴我知角色是怎樣，令我容易準備，去到現場完全信任導演，每場戲都不會拍很多次，到他演出時就很專注投入角色，將導演身分放在一旁，到我和劉俊謙拍對手戲，他就在旁望住，給予少許意見，他也是演員，也明白演員需要什麼，和過往合作過的導演很不同，出來的化學作用也不同，其實幾得意。」

是否首次飾演瘋狂角色？陳法拉說：「我做自己，終於有機會做自己，不知為何經常找我演的角色都好斯文，入行時是可愛鄰家女孩，再大少少都是斯文（角色），其實我覺得今次演這類角色較像我，演起來輕鬆，希望之後有多些性格幅度再大一點的角色演出。」

她大讚張家輝寫的每個角色，都很有層次和深度，不只是癲了就完，戲中角色都覺得自己做的事很正常。陳法拉為配合角色，親自補妝令效果更好，不過阿媽見到就好驚，她說：「傳了張相給媽媽看，她問我什麼事，說看到心驚，我就表示拍戲而已，老公就ok，不過我也不敢讓小朋友看，怕嚇到他們，怕他們發噩夢。」

多年沒有拍港產片的她，為求對白精準，亦聘請老師重新練習廣東話發音，她說：「其實我在外地演其他作品都會這樣做，好彩這套戲對白不多。」

對於張家輝演而優則導，陳法拉表示對轉型當導演有興趣，之前已試過自編自導自演短片，今年亦會有只參與導演及編劇工作的西部牛仔故事短片，至於執導電影就要遲少少，她說：「真的覺得家輝好勁，一個人做很多範疇。」

問到可有興趣回歸港劇？她直言：「劇就較難，之前有美劇要到澳洲和加拿大拍攝，我都推了，因為第二個小朋友剛剛1歲，很需要媽媽照顧，拍劇時間太長，雖然也可以帶小朋友去，像妮歌潔曼般聘請老師教小朋友，或等小朋友大一點再考慮，拍電影時間就比較容易遷就，我也希望多回來演出。」

（即時娛樂）