謝霆鋒送20張個唱門票兼盲盒 限時72個鐘玩遊戲贏禮物 (12:52)

謝霆鋒相隔25年再開演唱會，本月下旬假啟德主場館舉行《Evolution謝霆鋒進化演唱會》，4場門票火速售罄，不少樂迷一票難求。霆鋒昨天（2日）在社交平台宣布送飛予幸運歌迷，他說︰「最近都仲有好多人DM我/Tag我話買唔到飛，好想睇我演唱會，不如咁啦！多嘅我真係冇辦法，我私人送20張演唱會飛俾大家，但係我未諗到點樣送俾大家，等我諗吓先。」

大批歌迷洗版式留言詢問如何贏飛，霆鋒晚上表示︰「你哋話我送20張演唱會飛邊度夠滿足晒咁多人，又話攞到嘅機會好渺茫，你哋嘅訴求，我完全聽到晒，但我手頭上只可以攞到20張飛送俾你哋！不過我又諗到第二樣禮物送俾大家！就係再加送演唱會神秘盲盒，名額20個，但神秘盲盒係乜嘢就唔同大家講住，不如等我諗吓點樣送啲飛同演唱會神秘盲盒先，再畀啲時間我。」

休息一晚後，霆鋒今日中午再出Post宣布贏禮物方法︰「大家有興趣想攞到我演唱會飛或者我演唱會盲盒嘅朋友要聽住啦！我決定玩《逆行》鋒狂唱挑戰 ！唱我嘅新歌《逆行》，我會錄我嗰part，跟住盡快IG出片畀大家Remix玩，限時72小時，大家可以以任何形式同我唱《逆行》都得，例如你鍾意滑住雪 、煮嘢食 、玩結他都無所謂㗎！記得玩完Tag 我，被我揀中嘅話你就可以自己選擇演唱會飛或者演唱會神秘盲盒！記得由我出片計，限時72小時﹗」

（即時娛樂）