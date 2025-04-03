黃淑蔓陳健安開live唱歌 分享當年難忘事 為DSE考生打氣 (13:34)

黃淑蔓、陳健安在中學文憑試（DSE）開考前夕在寰亞音樂的YouTube Channel開Live唱歌，為一眾考生打氣。（大會提供）

踏入4月，中學文憑試（DSE）開考。寰亞音樂MediaAsia Music與KKBOX一起聽聯手「DSE 一定要得！」網上節目，歌手們以不同形式為同學們打氣、陪伴溫習、分擔壓力。黃淑蔓（Feanna）與陳健安（安仔）打頭陣，開考前夕在寰亞音樂的YouTube Channel開Live唱歌，還即場回應留言及接受點唱。

Feanna於2019年考DSE，她當時推出的打氣歌《一定要得》成為今次節目的主題。她分享當年考試時的難忘事︰「我考聆聽嗰日喺試場戴上耳機，聽到電台喺考試前播緊我唱嘅《一定要得》，我嚇到呆咗。」安仔問：「你身邊啲考生有冇望住你？」Feanna說：「唔知呀，我耷低頭唔敢望其他人。本來考試已經好緊張，聽到自己嘅歌就更加大壓力！因為當年我要應付考試，所以呢首歌係我唯一一首無參與拍攝嘅MV。」安仔最難忘考試時暫住家姐屋企閉關讀書，還有媽媽的愛心靚湯打氣，感到很溫暖。

Feanna和安仔都是卡通片Chiikawa的粉絲，他們在節目中以卡通腔唱出日語歌 《睡衣派對》。安仔說：「Chiikawa就係講朋友之間嘅陪伴，希望用呢首歌去陪伴大家。我哋喺網上搵到有人填咗粵語歌詞，有幾句同考試有關，所以就唱埋。」他帶來樂器Kazoo表演一小段助慶，又將自己的歌《煉獄健身室》部分歌詞改成「自修室」和「操卷」配合主題。

Feanna將在整個4月的周一晚9至10時邀請歌手朋友一齊開Live唱歌為考生打氣，安仔就會逢星期六晚10至11時現身「KKBOX一起聽」，化身DJ為同學們播歌傾偈。安仔說：「我會為大家揀歌，唔一定係考生，都歡迎佢哋身邊嘅家人朋友，喺我度留言點唱。」其他寰亞歌手們則會不定時在現身「KKBOX一起聽」上線為考生打氣，昨晚（3號）9至10時就有樂隊Nowhere Boys主音Van。

節目結束，剛好安仔新歌《不遲不早》MV首播，Feanna、主持阿酸和樂手們一同觀賞。安仔說：「第一次同同事一齊睇MV首播，有啲怕醜。」Feanna大讚他結他solo有型。安仔自爆：「因為我彈得唔叻，呢8個bar 喺錄音室錄咗130幾次，足足3個鐘，多謝小彤（監製）耐心陪伴。

（即時娛樂）