奪命提示｜劉佩玥獲封武打女神 郭柏妍學開槍花絮曝光 (15:01)

劉佩玥因在劇集《奪命提示》中的表現而被網民封為「武打女神」。（TVB提供 / 明報製圖）

陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍等主演的TVB劇集《奪命提示》，昨晚（2日）劇情講述柏飛（陳山聰飾）姜姐（劉佩玥飾）、俊朗（張振朗飾）嘉莉（劉穎鏇飾）雖成功混入靈修營，但事前遭孟鏡波（林景程飾）等人沒收電話，使他們與外界失聯而陷入困境。在「營主」卞經海（許俊豪飾）洗腦下，柏飛、姜姐被迫參與殺戮遊戲，俊朗、嘉莉則被設計成為殺戮遊戲中的獵物。由於入營人士全被下了藥，眾人大開殺戒時理智盡失，手法殘忍。俊朗及嘉莉在柏飛、姜姐幫助下「假死」避過一劫。與營內隊員失聯擔心不已的子超（丁子朗飾）及商雙（郭柏妍飾），經人工智能Julie引導下親眼目擊病患家屬羅繼宗（霍健邦飾）殺死孟鏡波，二人還即場遭到挾持。

官方今日發布預告劇照，幾位女主角鏡頭前上山下海零難度，但鏡頭後雞手鴨腳。劉佩玥拍攝前翻滾再緊接拋武器動作NG了多次，不是翻滾未完成，就是拋武器時搞錯方向。雖然拍了又拍，她依然笑容滿面，獲網民封為「武打女神」。

今晚一集，郭柏妍在劇中首度開槍。TVB昨日率先發布了Rosita第一次練習開槍片段，她未將槍拿到手已如臨大敵，試開完第一槍後嚇到掩耳大叫擰轉身想喊，武指不斷叮囑她要放鬆；同場試槍的丁子朗卻表現淡定。在劇中感情線逐漸萌芽的丁子朗、郭柏妍，女方在昨晚一集為男方按摩的場面引發網民熱議，稱十分羨慕丁子朗，又讚郭柏妍仙氣十足。

（即時娛樂）