金像獎｜韋羅莎李琳琳鄧麗欣小谷競逐女配 梁雍婷爭蟬聯 (17:18)

鄧麗欣憑《我談的那場戀愛》中突破搶眼的演出獲得「最佳女配角」提名，展現了她的演技實力。（大會提供）

韋羅莎在《破‧地獄》中扮演一位希望將兒子遺體以真空方式保存的母親，她對逝者的思念與不捨在戲中毫不掩飾地表現出來。（大會提供）

「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日假香港文化中心舉行，大會今天（3日）發放榮獲「最佳女配角」提名的演員造型照。本屆候選「最佳女配角」的5位演員來自4部電影，分別為李琳琳、梁雍婷、韋羅莎、鄧麗欣及谷祖琳（小谷），當中以李琳琳最具演藝經驗。

李琳琳久休多年後於《從今以後》中飾演一位年長的女同性戀者，與伴侶區嘉雯共譜戀曲。這個角色跟她與姜大衛結婚逾半世紀、兒孫滿堂的現實生活截然不同。李琳琳的演繹自然真摯，因而為她帶來了從藝50多年來首次在「第十八屆亞洲電影大獎」及「香港電影金像獎」中獲提名「最佳女配角」的殊榮。

《破‧地獄》兩位女配角梁雍婷和韋羅莎，今年再次入圍金像獎女配角獎。去屆「最佳女配角」得主梁雍婷這次飾演一名同性戀者，當她的密友過世後，為了向至愛送別，千方百計避開密友的丈夫，只求見最後一面。韋羅莎則在《破‧地獄》中扮演一位希望將兒子遺體以真空方式保存的母親，期待未來科技發達時能讓兒子復活。在目睹殯儀師和喃嘸師傅合力為兒子的屍體進行防腐過程時，她淚如泉湧，對逝者的思念與不捨毫不掩飾地表現出來。

跟韋羅莎一樣，谷祖琳在《爸爸》同樣飾演一位媽媽，她的角色背景是從年輕時與男主角拍拖，到結婚生子，最終卻被患有精神分裂的兒子殺害。她對戲中丈夫、兒子、女兒，甚至飼養的寵物花貓，都如同對待真實家人一般。劇中有一場戲提到她帶丈夫回鄉見家長，不諳客家話的她因劇情需要在短短幾天內學會說這方言，由此展現了谷祖琳的語言天賦。她在三月初的「2024年度香港電影導演會年度大獎」中獲選為「最佳女配角」。

最後一位入圍的「最佳女配角」是《我談的那場戀愛》的鄧麗欣，她這次化身情騙集團的「編劇」，為旗下的騙子度身設計身分和形象。雖然她是一位情騙高手，卻對愛情充滿幻想，經常以性感形象示人。鄧麗欣此次以突破搶眼的演出獲得「最佳女配角」的提名，展現了她的演技實力。

（即時娛樂）