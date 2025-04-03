曾志偉回應魯振順被減騷 不認同《中年》參賽者搶飯碗 (20:57)

曾志偉回應魯振順被減騷 不認同《中年》參賽者搶飯碗

曾志偉今天（3日）出席全新歌唱大賽《聲秀》「香港招募 率先啟動」記者會，對於資深藝員魯振順日前向許濤表達10分鐘意見時，情緒激動，魯振順控訴被減騷，令收入大幅減少，甚至被《中年好聲音》參賽者搶飯碗。

曾志偉稱當日自己不在場，但聽同事講認為不是特別新聞，隨着年齡增長，很多藝人都要面對這個問題，他說：「我哋咁大個電視台，有咁多個藝人，我自己係年紀唔細嘅藝人，所以更加明白。TVB呢個大家庭已經好難得，一定長江後浪推前浪，但能保留到幾多舊人喺度，TVB已經盡力做到最好。

至於能唔能夠好似以前一樣工作咁多呢？隨着年齡增長，工作量一定係少，能夠適應角色就更加少，由於角色少，開工日數自然少，當然工作量就會低咗！不過TVB仍然好有感情留番大家，除咗希望可能份糧，能夠養活自己，起碼喺度有番名，就算簽一個騷，去出邊做嘢都會方便啲，其實我每年都會諗，幾時TVB會唔要我，其實冇一個藝人可以做到老，大家明白事理就得，希望TVB陪住你成長，覺得有需要離開咪離開囉！」

曾志偉稱不只TVB員工不夠工開，整個行業都是這樣，他說：「𠵱家電影界開戲，少到嚇死你，好多人講做電影要轉行揸的士，TVB已經係唯一一間日日開緊工，仲能夠幫助業內有限嘅人數，但你話能唔能夠照顧晒呢？好難，𠵱家業界80%工作都喺TVB，所以承擔好大，我作為藝人最想照顧同行，但要面對現實係必然，有人有所得，亦有人有所失。」

志偉亦不認為《中年好聲音》參賽者搶飯碗：「呢個行業就係咁，就如有網約車亦有的士，究竟大家想坐邊架？其實冇得講，係成個行業需求問題。」

相關新聞：67歲魯振順向許濤陳情10分鐘 勸TVB勿再減騷冷待員工

相關新聞：《聲夢傳奇》成絕響 曾志偉稱學員年紀太細難控制

（即時娛樂）