鄭秀文澳門個唱再加場 積極操練注意飲食：沒有不勞而獲成果 (23:04)

鄭秀文（Sammi）將於5月在澳門威尼斯人綜藝館舉行《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，由於反應熱烈，場數一加再加，繼加開5月24日一場後，今天（3日）Sammi在社交平台宣布加開5月25日一場，前後合共舉行8場澳門個唱。

Sammi發文感激大家厚愛及支持：「真的沒有想過澳門的演唱會（大埸館）竟可開這麽多場，真的非常感謝感激大家的厚愛和支持。使我和團隊都非常有力量。由於尚有很多人未買到票，希望這次『再加場』， （加開5月25日）。希望可滿足到大家。」

Sammi為應付下月澳門騷積極健身及注意飲食，她在Ig貼出操練片段，並自覺今天體力好好，她寫道：「操練很用心，很滿意。然後去排舞。全心投入去準備一件事，是件快樂而且樂趣的事。

持續三個月吃了雞胸﹑豆腐﹑雞蛋﹑cottage cheese﹑魚，三個月，食物內容幾乎千篇一律，為了做到最好，必須堅持。畢竟沒有不勞而獲的成果。嗯。係。（但我暗喑好想吃肥牛和薯片啊！）」

另外，喜歡寵物的Sammi，在1月初暫養貓咪「哈利」，今晚她分享好消息，指「哈利」已找到一個永遠的家，她寫道：十多日前他正式入住了領養人的家。『哈利』永遠有人疼愛和照顧了，Mi雖然有不捨，但看到這個完美的結果，太感恩了。像人生，聚散有時。萬物。有時。」她又指「哈利」適應力非常強，第一日已經爬上領養人的雙腿上呼呼大睡呢﹗

（即時娛樂）