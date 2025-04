日本歌姬Ado期待下月來港開騷 想飲茶遊主題公園 (00:26)

日本 22 歲歌姬 Ado 出道以來從未公開真面目,即使現場表演也難以看清其容貌,充滿神秘感。 Ado 即將展開第 2 次世界巡迴演唱會《 Ado World Tour 2025 “Hibana” 》, 5 月 18 日來港假亞洲國際博覽館 Arena 演出。 Ado 日前透過視像會議接受本地傳媒訪問,她表示很期待來港,想趁機體驗港式飲茶文化及遊覽迪士尼樂園。

Ado 小學開始使用父親的電腦聽 VOCALOID (一種利用人聲合成軟件製作出來的電子音樂),並發現許多人不露臉,透過翻唱 VOCALOID 演出,於是她在 2017 年開始以這方式在日本影片網站「 Niconico 動畫」上載第一首 VOCALOID 翻唱了歌曲《君之體溫》,展開歌手生涯。 2021 年她發行多首新歌,包括《煩死了》、《閃閃發光》、《踴》、《夜之 Pierrot 》等,僅靠網絡傳播,空前成功。翌年她聲演人氣動漫《 ONE PIECE 》劇場版《 ONE PIECE FILM RED 》「美音」一角,還為電影演唱 8 首歌曲,再創佳績,奠定日本歌姬地位。

Ado 在視像訪問中沒有露面,以廣東話說「大家好,我係 Ado 。」跟傳媒打招呼。她繼去年初在港開騷後,相隔一年多將於下月再來港舉行演唱會,她表示非常期待,「上次開騷,香港粉絲很親切地歡迎我,尖叫聲及歡呼聲很大,很感動又好玩」。她預告香港站跟日本站內容不同,保證為香港粉絲帶來更精彩演出。被問到屆時會否抽空四出遊玩, Ado 稱上次訪港沒時間,希望今次能有空出遊,「在電視節目看到香港有許多美食,好想嘗試,例如飲茶,還想去迪士尼樂園。」 Ado 得悉香港迪士尼樂園有《魔雪奇緣》園區,少女心即藏不住,大呼想去。

Ado 去年底與美國樂隊 Imagine Dragon 合作歌曲《 Take Me to the Beach 》,她至今仍在美國生活。她透露學習英語的過程不容易,文法、發音很難掌握,但她樂於體驗當地文化,喜歡與美國人溝通,「在美國生活,了解當地的音樂,有助我創作,我會努力,花更多時間學習英語」。 Ado 將於 4 月 9 日推出精選專輯《 Ado’s Best Adobum 》,紀念出道 5 年,她希望透過新專輯讓大家更了解其演藝生涯。 Ado 還透露自己是 NDS 及「他媽歌池」粉絲,自言欠缺母愛,「他媽歌池」養不好。

