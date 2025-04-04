洪卓立突襲師妹廣州Busking場地 遭過千圍觀樂迷嚇親 (12:57)

洪卓立（Ken）將於本月19日在中山舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，他早前在內地宣傳時「突襲」師妹戰金意的廣州Busking現場，引來過千人圍觀。Ken自言是「社交恐懼症患者」，看到現場有那麼多人時大叫：「完全嚇親！」

他表示入行多年甚少Busking，首次兼對上一次Busking已經要追溯到跟謝霆鋒、陳偉霆及鍾舒漫在銅鑼灣街頭對唱。談到這次再戰Busking，Ken說：「都幾尷尬，哈哈，嗰個感覺同喺台上唱歌唔同，氣氛亦都好唔同，有時可能未必揀到一啲比較有故事性嘅歌去唱，反而可能會揀一啲氣氛多啲嘅歌唱。」

他稱一直以為這次只是一個很簡單、小型的Busking，以為唱完兩首歌就離開，沒想到在後台等待時，看見現場有過千觀眾及歌迷聚集。Ken說︰「完全嚇親，冇估到咁多人！本身我安排咗唱兩首歌，但唱完之後唔好意思走，因為真係太多人好早已經喺度等，有啲搭兩個鐘頭車嚟，我覺得搭兩個鐘頭車嚟到，我唱兩首歌就走好似唔係咁好，所以就清唱多一首歌，希望佢哋會滿足同滿意，覺得係值得嘅。」

談到本月19日的中山尾場巡迴音樂會，Ken興奮預告會「回歸地球」︰「音樂會主題係『洪卓立』，意思係今次應該會唱晒自己嘅歌，冇cover人哋嘅歌，純粹係一個『洪卓立』嘅以歌會友音樂會。」他表示今次巡迴音樂會雖然反應好，但不會開Part 2。Ken說︰「我希望有一個新嘅題材，做完呢次尾站之後，會陸續推出新作品，亦會有新MV，希望有一個新嘅題材去巡迴開騷，同大家再見面。」

（即時娛樂）