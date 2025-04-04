大S離世2個月 珠寶傳遭拍賣 S媽炮轟︰早就料到他會如此 (13:38)

台灣女星徐熙媛（大S）離世兩個月，她生前留給女兒的珠寶，近日傳被人拿到外國的拍賣會進行拍賣。（自由時報圖片、網上圖片 / 明報製圖）

台灣女星徐熙媛（大S）今年2月初在日本旅行期間病逝，骨灰本月中已於台灣金寶山「玫瑰園」下葬。近日網路流傳大S留給女兒的珠寶被拿到外地拍賣，有網民更點名質疑是S媽（黃春梅）、徐熙娣（小S）、具俊曄所為。

據台灣《壹蘋新聞網》報道，S媽對此表示︰「早就料到他會如此，我一生為孩子，如今一毛都輪不到我！我都沒想到要分什麼，邪惡的人腦袋瓜子，我無法理解。我女兒與你們幾乎共同成長！想必你們都聽過，她掙錢就是要養我，如今，只是沒有留在紙上，我只能聽法律安排！」

小S則生氣地澄清︰「莫名其妙，子虛烏有，為什麼每天都有人造謠。不敢相信我姐姐都走了，竟然還有人不斷造謠、抹黑！我真的很想問：你們到底還要幹嘛？她已經走了！你們到底還要幹嘛！我姐姐離世，對我如同天崩地裂，我每天都在想念她，為她寫歌，也在想何時能夠振作起來開始工作，因為我知道我姐希望我能珍惜自己還能工作，所以這是我每天所做所想！」

小S表示如真的有拍賣珠寶這件事，就會有登記委託拍賣者的資料，那請造謠者拿出證據。自大S離世後，小S傷心悲痛，向節目《小姐不熙娣》告假，預計停工半年。日前有廠商重金邀請小S復出拍廣告，酬勞隨她開，惟小S目前沒心情工作，只要想到胞姊時仍會大哭，因此已經婉拒。

具俊曄目前人仍然在台灣，由韓籍好友麥可陪伴着。據知，S家每星期也會固定找一天與具俊曄吃飯，彼此療傷之餘，也是代替大S照顧他。

（即時娛樂）