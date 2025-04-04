布志綸清明節一口氣出2首新歌 拍MV撞車戲 感悟生死價值 (15:42)

布志綸（Alan）在《要遲少少》的MV裏有驚險撞車畫面，其角色撞車後靈魂出竅，看着自己的身體，引發了他對於「生死」的思考。（大會提供 / 明報製圖）

布志綸（Alan）今天（4日）清明節一口氣推出兩首新歌《要遲少少》及《喂起身！》，MV主題與生死有關，Alan更在MV裏嘗試「死亡」體驗，參透生死價值。他表示今次兩首作品的創作原由是出於自己的人生頓悟：「《要遲少少》呢首歌嘅靈感係中年人對生活上嘅感嘆。」他表示當人生去到某些階段，便會因為周遭的變化而改變了想法。Alan說︰「 希望大家可以透過林若寧嘅歌詞同歌曲嘅編曲，感覺到人生係可以不斷變化！聆聽《要遲少少》時要細味同感受林若寧嘅歌詞，每一句都係到喉到肺。」

Alan表示歌曲後半段表達了他作為「中年人」的心聲︰「時代變得太快，唔係好識得去放鬆自己，所以係最觸動我同最入肉！」Alan特別提到今次錄製《要遲少少》時的樂器：「今次首歌啲樂器全部都係真嘅！無一樣係電腦程式效果！」至於《喂起身！》，Alan親自彈奏了一段結他Solo，並加入了很多效果以製作出一種迷幻感。他說︰「大家可以留意吓呢Part，都係我自己好鍾意嘅嘢嚟！」

Alan在《要遲少少》的MV裏有驚險撞車畫面，其角色撞車後靈魂出竅，看着自己的身體。他說︰「我對呢一幕印象最深刻，我嗰吓有少少空洞，出咗嚟望住自己會諗咩係『真』呢？」Alan解釋當下引發了他對於「生死」的思考，他認為也許要以雙眼「看」到自己的「死亡」，才能有機會反思生命的意義。

（即時娛樂）