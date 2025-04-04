奪命提示｜許俊豪再扮殺人狂 情緒極速轉折戲曬演技 (16:39)

許俊豪在《奪命提示》再演殺人狂，角色發表殺人偉論、道出悲慘過去的一場戲上情緒極速轉折。（TVB提供 / 明報製圖）

TVB劇集《奪命提示》昨晚（3日）播出新一集，牽涉邪教的「五大乾屍奇案」正式落幕。經過一輪混戰，俊朗（張振朗飾）及嘉莉（劉穎鏇飾）將案件Big Boss、靈修營主腦「老師」卞經海（許俊豪飾）緝拿歸案。原來卞經海之所以如此嗜血兼殺人如麻，全因背後有段悲慘的成長故事。經海哥哥是嚴重地中海貧血症患者，經海父母不但長期要經海輸血救哥哥，甚至向他苛索腎臟，令經海長期飽受心靈創傷走火入魔。

許俊豪在角色發表殺人偉論、道出悲慘過去的一場戲上情緒極速轉折，他接受TVB.COM訪問時說︰「要同一時間演繹高傲失控，仲要個勢突然由盛轉衰，真係一個大挑戰。我第一次收到劇本時好激動，又有少少緊張，因為真係太多對白要講。我記得有一日同場有30、40個演員，大概拍咗6、7場戲，當時我一個大頭都未拍，去到臨收工凌晨4、5點，大家都收晒工，現場得番我同監製同埋一部Cam，我就要一輪嘴對住部Cam，講晒嗰6、7場嘅洗腦對白出嚟，嗰堆對白大概6、7頁紙度，好彩我最後15分鐘內完成咗所有大頭拍攝，真係好好玩，好大挑戰性！」

談到繼《愛上我的衰神》後再演變態殺人狂，許俊豪說︰「卞經海個角色係仇視一切嘅，所以講嘢語氣同眼神個殺氣都會勁啲。」為了增加記憶點，他為角色加入了「撻手指」小動作。許俊豪十分感激監製為他設計短髮造型︰「好多同事第一眼認唔出我，我差唔多10年冇剪過咁短頭髮，可以畀觀眾見到唔同形象，我好開心。」

丁子朗在昨晚一集力抗壞人勇救商雙（郭柏妍飾）一幕，一身肌肉十分搶鏡。他接受TVB.COM訪問時說︰「爬鐵鍊個位真係好難，情况類似手臂做緊引體上升，條腰就做緊凌空Sit Up，真係體能大挑戰。我拍攝前有努力操肌，嗰時手臂真係幾大隻。」

（即時娛樂）