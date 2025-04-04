林明禎否認難頂貴租搬離舊居 避談是否住近呂爵安 (17:52)

林明禎今天（4日）與盧慧敏、譚凱倫、傅明憲等出席「全城狗狗行善日頒獎儀式」時，稱不時一個人在香港的家，曾想養狗陪伴，但想到自己經常不在家，沒時間照顧小狗，就覺得不該那麼自私。她強調享受Me Time，不覺得獨自在家很慘。談到早前拍戲不小心仆倒令雙腳受傷，林明禎說︰「小事，我在拍攝時跌倒要縫針，還好，沒傷到骨頭，也沒影響太多生活。醫生手勢好，我不怕留疤。」

對於有報道指她因捱不住貴租而搬離舊居，林明禎否認︰「我因為地方太細才搬。我是想置業，但要求太高未找到合心水單位。我在馬來西亞住慣了大屋，又想找背山面海的單位，所以目前繼續租屋。舊屋太細，家人之前來港，問為何單位那麼細。我想租約期滿後，租大一點的屋。新居比舊屋大200多呎，還有200多呎天台，我覺得那個天台很特別才租，但現在才知道沒什麼用，因為香港天氣不穩定，不是下雨就大風。」她被問是否想在新屋天台與緋聞男友呂爵安（Edan）聊天賞月時笑說︰「中秋節食月餅時才賞月。搬近Edan？不要『陰』我﹗我搬了去有很多食肆的地方，叫外賣很方便。怎能讓大家知道我住在什麼地方，如大家知道，我又要搬了﹗」

譚凱倫在ViuTV劇集《三命》足本版與蘇家樂的牀上戲非常大膽，她感謝已故形象指導余家安生前為其角色設計造型，對她的演出很有幫助。譚凱倫說︰「他離世，我很遺憾，很幸運曾獲他指點。」談到當日拍攝這場牀上戲，譚凱倫說︰「我在家重看時忍不住大叫，嚇醒正在睡覺的貓狗。滿意表現？收貨，只是有個鏡頭的眼神差了點，有少少遺憾。當日這場戲拍了10多個小時，已盡力了﹗當時只貼乳貼演出，已經是最大膽。如果有機會拍電影需要露點，我會慎重考慮，機會是難得，有機會要把握，但也要看對手，想試跟女性演。」盧慧敏被問到可接受大尺度演出時說︰「小意思，我沒有尺度上下限，要不停推翻，突破再學習，這樣才有進步。機會不多，有機會都要試一下。」

（即時娛樂）