許廷鏗自爆迷上打台灣牌 向柳應廷梁業貢獻不少 (20:51)

張同祖、高志森和曾志偉出席「香港流行文化節2025」，分享1991年拍攝《豪門夜宴》前因後果和難忘事，同場的許廷鏗演唱20分鐘電影串燒金曲。高志森和張同祖表示拍攝《豪門夜宴》主要為華東水災籌款，製作成本70萬，電影上畫後籌得善款1200萬。他們回憶當時幾位導演在不同地點同時間拍攝，並於短時間內完成。他們說當年葉蒨文、王祖賢、梅艷芳、劉德華、毛舜筠等大明星也自薦演出，有份參與的曾志偉3日3夜沒睡覺。

許廷鏗自言有喜感，如有機會想拍喜劇，最欣賞鄭中基和周星馳。他說︰「我最深刻的電影是每逢新年必看的《嚦咕嚦咕新年財》。我近年迷上打台灣牌，不時與ERROR隊長梁業（肥仔）和MIRROR成員柳應廷（Jer）打牌。雖然小賭怡情，也向他們貢獻不少，但我不是『魚腩』，輸錢因為肥仔規矩多多。」許廷鏗預告本月出新歌，並會飛到日本東京逗留10多天拍攝MV。談到日本大地震預言，他坦言自己和母親也有點擔心，會密切留意情况。

好友鄭欣宜已「神隱」一段日子，許廷鏗稱兩人有保持聯絡︰「她目前狀况正常。」對於鄭欣宜患上抑鬱症或當了母親的傳言，許廷鏗回應：「那麼嚇人？兩樣也不是，看到她幾正常。因時間難夾，我沒約她打麻將。如果她有最新消息，一定會讓大家知道。」

（即時娛樂）